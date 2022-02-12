Дочь Александра Серова – как сейчас выглядит и чем занимается любимая наследница артиста

Мишель Серова стала не просто наследницей известного отца, но и сумела самостоятельно реализоваться как певица

Мишель Серова – 28-летняя дочь Александра Серова и Елены Стебеневой. / Фото: mishel_serova

Сейчас Мишель Серовой 28 лет. Она активно ведет соцсети – делится фото с семьей, светских тусовок и кадрами из фотосессии и путешествий. На днях девушка сообщила фанам радостную новость – она подарила отцу долгожданного внука!

Как сейчас выглядит дочь Серова, почему ее отец не мог найти общий язык с ее мужем и чем она занимается – читайте в материале "Сегодня"

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Любимая наследница Серова

Дочь Александра Серова и гимнастки Елены Стебеневой росла творческим ребенком – она любила петь и танцевать. Впрочем, после школы девушка поступила в вуз на специальность "Журналистика". Отец полностью оплачивал обучение любимой наследнице.

После скандального развода родителей Мишель предпочла жить в доме Александра Серова. Однако с мамой она поддерживает связь.

После развода родителей Мишель осталась жить с отцом. / Фото: mishel_serova

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Впоследствии девушка в упор занялась музыкой. Мишель брала уроки сольфеджио и занималась вокалом в течение трех лет. После этого дочь Серова поступила на факультет эстрадно-джазового пения в Академию им. Гнесиных.

Артист поддерживал свою дочь. Именно он мотивировал ее участвовать в вокальном конкурсе "Новая волна". Тогда Мишель исполнила песню "Адажио" под аккомпанемент отца. Публика была приятно удивлена тем, что девушка, кроме известной фамилии, оказалась еще обладательницей певческого таланта.

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Также Мишель выступала в московских клубах с авторскими песнями. Среди ее композиций: "Вьюга", "Белый дым" и другие. В 2020 году Мишель выпустила релиз – трек "Соль".

Неоднократно Мишель вместе с отцом становились участниками разных ТВ-шоу. В частности, Серовы появлялись в эфире проектов "Секрет на миллион", "Пусть говорят", "Звезды сошлись" и "Дуэты".

Серов с дочерью – частые гости ТВ-шоу. / Фото: mishel_serova

Личная жизнь Мишель Серовой

В 2019 году Серова вышла замуж за российского айтишника Романа Жукова, с которым она познакомилась во время одной вечеринки в студенческие годы. Разница в возрасте между влюбленными – шесть лет.

Кадр со свадьбы Мишель. / Фото: mishel_serova

Александр Серов не сразу ладил с зятем, ведь Роман был далек от сцены. Однако мужчина Мишель сумел найти подход к тестю. Возможно, их объединило совместное увлечение автомобилями.

На свадьбу Серов подарил молодоженам коттедж в Подмосковье, в котором парочка жила долгое время. Впоследствии они переехали в квартиру, расположенную в Москве.

В сентябре 2020-го Мишель впервые стала мамой – она родила дочь Мию. А два года спустя у нее появился сын Макар.

Серов с дочерью и внучкой. / Фото: mishel_serova

Что сейчас делает Мишель

Девушка периодически выступает на концертах и записывает новые треки. Также у Серовой есть собственный салон красоты. Также она часто становится гостей телевизионных передач.

Мишель Серова подражает отцу. / Фото: mishel_serova

Мишель уделяет большое внимание своей внешности. И ее постоянно подозревают в пластике. Но певица уверяет, что прибегает только к услугам косметолога.

Мішель зараз. / Фото: mishel_serova

Кстати, у Мишель есть сводные сестры – Кристин Тиллер и Алиса Аришина. Признать первую дочь Александр Серов отказался, а вторая с ним не общается.

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