Дочь лидера Хора Турецкого решила отказаться от ребенка из-за серьезного заболевания

Старшая дочь музыканта Михаила Турецкого решила прервать долгожданную беременность третьим ребенком – все дело в серьезном диагнозе малыша

37-летняя Наталья Турецкая долго мечтала о третьем ребенке. Дочь известного музыканта вынуждена были прибегнуть к процедуре ЭКО.

В декабре Наталья узнала о том, что у малыша есть подозрение на синдром Дауна. Опасения молодой мамы подтвердился на УЗИ-диагностике. Турецкой также провели инвазивный и неинвазивный методы диагностики, при котором проводится забор биоматериала плода.

Реклама

О своем решении прервать беременность Наталья решила в своем личном блоге в Instagram.

Конечно, я и в страшном сне не могла подумать, что такое может коснуться нашей семьи. Ведь вероятность была ничтожна. И я в диком шоке от этой информации, так резко на меня свалившейся в новом 2022 году, который я встречала такая окрыленная и счастливая…, – поделилась откровениями дочь музыканта.

Скриншот

Наталья призналась, что такое решение для нее было однозначным. По словам дочери музыканта, она не уверена, что способна посвящать все свое время уходу за больным ребенком.

Надо ли объяснять, что у меня двое детей, которые требуют внимания, у меня работа, жизнь, самореализация! И еще, мы не вечны. Кто после нас будет ухаживать за особенным ребенком? На чьих руках он останется? А если он умрет в первые годы жизни? Я себе никогда не прощу! Это не убийство, а спасение, – заявила Турецкая.

Скриншот

Ранее мы писали о том, что в Сети появились слухи о четвертой беременности экс-"ВИА Гры" Анны Седоковой.