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Дочь лидера Хора Турецкого решила отказаться от ребенка из-за серьезного заболевания

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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11 января, 17:00
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Старшая дочь музыканта Михаила Турецкого решила прервать долгожданную беременность третьим ребенком – все дело в серьезном диагнозе малыша

37-летняя Наталья Турецкая долго мечтала о третьем ребенке. Дочь известного музыканта вынуждена были прибегнуть к процедуре ЭКО.

В декабре Наталья узнала о том, что у малыша есть подозрение на синдром Дауна. Опасения молодой мамы подтвердился на УЗИ-диагностике. Турецкой также провели инвазивный и неинвазивный методы диагностики, при котором проводится забор биоматериала плода.

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О своем решении прервать беременность Наталья решила в своем личном блоге в Instagram.

Конечно, я и в страшном сне не могла подумать, что такое может коснуться нашей семьи. Ведь вероятность была ничтожна. И я в диком шоке от этой информации, так резко на меня свалившейся в новом 2022 году, который я встречала такая окрыленная и счастливая…, – поделилась откровениями дочь музыканта.

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Наталья призналась, что такое решение для нее было однозначным. По словам дочери музыканта, она не уверена, что способна посвящать все свое время уходу за больным ребенком.

Надо ли объяснять, что у меня двое детей, которые требуют внимания, у меня работа, жизнь, самореализация! И еще, мы не вечны. Кто после нас будет ухаживать за особенным ребенком? На чьих руках он останется? А если он умрет в первые годы жизни? Я себе никогда не прощу! Это не убийство, а спасение, – заявила Турецкая.

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Ранее мы писали о том, что в Сети появились слухи о четвертой беременности экс-"ВИА Гры" Анны Седоковой.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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