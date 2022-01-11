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Дочка лідера Хору Турецького вирішила відмовитися від дитини через серйозне захворювання

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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11 січня, 17:00
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Старша донька музиканта Михайла Турецького вирішила перервати довгоочікувану вагітність третьою дитиною – вся справа у серйозному діагнозі малюка

37-річна Наталія Турецька довго мріяла про третю дитину. Дочка відомого музиканта змушена була вдатися до процедури ЕКЗ.

У грудні Наталя дізналася, що у малюка є підозра на синдром Дауна. Побоювання молодої мами підтвердилося на УЗД-діагностиці. Турецькій також провели інвазивний та неінвазивний методи діагностики, при якому проводиться забір біоматеріалу плода.

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Про своє рішення перервати вагітність Наталія вирішила у своєму особистому блозі у Instagram.

Звичайно, я й у страшному сні не могла подумати, що таке може торкнутися нашої родини. Адже ймовірність була незначною. І я в дикому шоці від цієї інформації, яка так різко на мене впала в новому 2022 році, який я зустрічала така окрилена і щаслива…, – поділилася одкровеннями дочка музиканта.

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Наталя зізналася, що таке рішення для неї було однозначним. За словами дочки музиканта, вона не впевнена, що здатна присвячувати весь свій час догляду за хворою дитиною.

Чи треба пояснювати, що в мене двоє дітей, які потребують уваги, у мене робота, життя, самореалізація! І ще ми не вічні. Хто після нас доглядатиме особливу дитину? На чиїх руках він лишиться? А якщо він помре у перші роки життя? Я собі ніколи не пробачу! Це не вбивство, а порятунок, – заявила Турецька.

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Раніше ми писали про те, що у Мережі з'явилися чутки про четверту вагітність екс-"ВІА Гри" Ганни Седокової .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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