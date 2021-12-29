Дочь Сумской решилась на смену имиджа: Стилист явно испортил волосы

Актриса Антонина Паперная поэкспериментировала со внешностью и шокировала поклонников своим обновленным образом

Тоня Паперная показала новую прическу / Фото: instagram.com/tony__pepper

Старшая дочь известной украинской артистки Ольги Сумской Тоня Паперная, которая анонсировала авторский проект, давно хотела сменить прическу. Но каждый раз перед посещением мастера меняла свои планы.

Друзья, запомните эту прическу, может она такой сейчас и останется потому что я опаздываю на 40 минут. Просто волнительно очень. Я планирую сделать это уже довольно давно, где-то лет семь я иду к этой мысли и вот, наконец-то, настал этот день, – сказала Тоня.

Скриншот: YouTube

В этот раз она все-таки решила исполнить свое давнее желание.

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Честно, как на поход к стоматологу, у меня руки дрожат. Я боюсь, – волновалась перед процедурой актриса.

Но результат ее порадовал и она поделилась им с подписчиками. Большинство согласились с Паперной и заметили, что прическа ей очень идет, но некоторые поклонники углядели в ней недостатки.

Скриншот: Instagram

Недавно звездная мама Антонины Ольга Сумская объяснила, почему за границей украинцев показывают в кино с плохой стороны.