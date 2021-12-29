Дочь Заворотнюк беременна? Поклонников смутили новогодние фото девушки

Анна активно ведет соцсети и радует подписчиков яркими фотографиями. На этот раз девушка предстала в наряде, который она раньше ни за что бы не надела

Анна Заворотнюк снялась в новой фотосессии накануне Нового года. / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь звезды "Моей прекрасной няни", которая рассказала о депрессии на фоне болезни мамы, в детстве была пацанкой и не любила розовый цвет. А модные каблуки девушка заменяла обувью для езды на скейтборде.

Впрочем, с возрастом все изменилось. Сейчас Заворотнюк-младшая стала более женственной и полюбила и каблуки, и яркие оттенки в одежде.

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В детстве не любила розовый цвет. Мне кажется, это было как-то модно, что ли – не любить розовый. По крайней мере, в моем классе. Девушки все были пацанками, слушали альтернативу и катались на скейтах. Сейчас все изменилось, на скейте больше не катаюсь, да и розовый люблю. Он освежает, – призналась Анна.

Анна Заворотнюк вспомнила о детстве. / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

В Instagram блогерша опубликовала фотографии, где она предстала в розовом брючном костюме прямого кроя и в "туфлях Золушки" в черном цвете.

Отметим, что стоимость таких туфель бренда Mach & Mach колеблется в пределах 38 тысяч гривен.

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Анна Заворотнюк раньше не любила розовый цвет. / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Также Заворотнюк показала свои елочные шарики, смешно разместив их на голове. Девушка отметила, что она уже в предвкушении Нового года.

Анна Заворотнюк в новой фотосессии появилась в обуви за 38 тыс. грн. / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

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Поклонники, как всегда, засыпали девушку комплиментами и отметили, что розовый ей однозначно подходит. А некоторые даже заподозрили Аню в беременности, хоть и кругленького животика у нее не заметно из-за пиджака, который скрывал фигуру звезды.

Очень идет розовый цвет.

Микки Маус на минималках.

Вы беременная?

Вам очень идет розовый цвет.

Фото: скриншот instagram/anna_zavorotnyuk

Напомним, ранее Анна Заворотнюк показала любимый курорт мамы. Также девушка поделилась воспоминаниями, как они вместе раньше проводили время.