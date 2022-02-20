Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙏 День Героев Небесной сотни 🚨 Эвакуация из "Л/ДНР" 🔴 Обострение в ООС Закрытие Олимпиады 2022 Закрытие Олимпиады 2022
Поиск на segodnya.ua

Скандальный Нацотбор

Пэрис тогда и сейчас

Фриске беременна

Стужук опозорилась

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Две красотки: дочь Пугачевой и Галкина практически догнала звездную маму в росте (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 февраля, 17:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Максим Галкин порадовал поклонников новым видео с Примадонной – только взгляните на ее лук!
Максим Галкин растрогал сеть новым видео с Пугачевой и Лизой
Максим Галкин растрогал сеть новым видео с Пугачевой и Лизой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Детей Пугачевой и Галкина публика просто обожает. Недавно артист публиковал в соцсети серию фотографий близнецов, а теперь запостил короткое видео.

В ролике, опубликованном в Instagram-профиле Максима Галкина, Примадонна и Лиза стоят в холле, одетые в зеленые пальто.

Реклама

"Куда это вы?" — поинтересовался у дам Галкин. "У нас шопинг, мы вам подарки покупаем на 23 Февраля!" — ответила Лиза. "Только никому не рассказывай", — добавила Примадонна.

Реклама

Многие подписчики артиста отметили в комментариях под видео, что Лиза быстро растет. Действительно, еще немного, и девочка будет такого же роста, как Алла Борисовна!

  • "Красавицы".
  • "Такие милые девочки".
  • "Такие классные!"
  • "Красавица Алла Борисовна".
Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

Реклама

Ранее мы рассказывали, что младший внук Пугачевой преподнес знаменитой бабушке особый подарок. Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров устроил сюрприз Алле Борисовне и принес ей картину. С одной стороны был постер советских времен, а с другой – вырезки из публикаций с фотографиями звезды и фрагментами интервью.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
20 февраля. Курт Кобейн. 55 лет назад в этот день родился скандальный американский рок-музыкант, вокалист, художник…
История дня - за минуту
Sexy Тина
Как вам "звездный" наряд Тины?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять