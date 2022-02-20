Две красотки: дочь Пугачевой и Галкина практически догнала звездную маму в росте (видео)

Максим Галкин порадовал поклонников новым видео с Примадонной – только взгляните на ее лук!

Максим Галкин растрогал сеть новым видео с Пугачевой и Лизой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Детей Пугачевой и Галкина публика просто обожает. Недавно артист публиковал в соцсети серию фотографий близнецов, а теперь запостил короткое видео.

В ролике, опубликованном в Instagram-профиле Максима Галкина, Примадонна и Лиза стоят в холле, одетые в зеленые пальто.

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"Куда это вы?" — поинтересовался у дам Галкин. "У нас шопинг, мы вам подарки покупаем на 23 Февраля!" — ответила Лиза. "Только никому не рассказывай", — добавила Примадонна.

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Многие подписчики артиста отметили в комментариях под видео, что Лиза быстро растет. Действительно, еще немного, и девочка будет такого же роста, как Алла Борисовна!

"Красавицы".

"Такие милые девочки".

"Такие классные!"

"Красавица Алла Борисовна".

Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

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Ранее мы рассказывали, что младший внук Пугачевой преподнес знаменитой бабушке особый подарок. Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров устроил сюрприз Алле Борисовне и принес ей картину. С одной стороны был постер советских времен, а с другой – вырезки из публикаций с фотографиями звезды и фрагментами интервью.