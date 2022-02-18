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Экс-ангел Victoria’s Secret Адриана Лима беременна в третий раз (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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18 февраля, 17:54
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Радостной новостью 40-летняя модель поделилась в TikTok – смотрите видео
Модель Адриана Лима беременна
Модель Адриана Лима беременна / Фото: instagram.com/adrianalima/

О том, что Адриана Лима станет мамой в третий раз, стало известно сегодня. Известная бразильская супермодель сообщила поклонникам о беременности забавным видео в TikTok.

В ролике она показывает положительный тест на беременность своему возлюбленному, а тот не скрывает радости.

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@adrianalima#firstiktok#baby#surprise (Your Love Keeps Lifting Me) Higher & Higher – Jackie Wilson

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Сейчас Адриана Лима в отношениях с продюсером Андре Леммерсом. Это будет их первый общий ребенок. Пара вместе с осени прошлого года.

Адриана Лима и Андре Леммерс
Адриана Лима и Андре Леммерс / Фото: instagram.com/adrianalima/

Ранее Лима 9 лет была замужем за баскетболистом Марко Яричем. В 2016 году они расстались. У эксов есть общие дочки: 13-летняя Валентина Лима Ярич и 10-летняя Сиенна Лима Ярич.

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Адриана Лима с дочками
Адриана Лима с дочками / Фото: instagram.com/adrianalima/

На протяжении всей своей модельной карьеры Лима считалась одним из секс-символов Голливуда. Многие девочки ровнялись на нее и мечтали быть похожими на самую востребованную модель мира. В 2018 году Адриана расторгла контракт с Victoria’s Secret – она работала на бренд 20 лет.

Ранее стало известно, что 33-летняя Рианна беременна первенцем.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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