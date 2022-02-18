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Ексангел Victoria's Secret Адріана Ліма вагітна втретє (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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18 лютого, 17:54
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Радісною новиною 40-річна модель поділилася в TikTok – дивіться відео
Модель Адріана Ліма вагітна
Модель Адріана Ліма вагітна / Фото: instagram.com/adrianalima/

Про те, що Адріана Ліма стане мамою втретє, стало відомо сьогодні. Відома бразильська супермодель повідомила шанувальникам про вагітність забавним відео TikTok.

У ролику вона показує позитивний тест на вагітність своєму коханому, а той не приховує радості.

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@adrianalima #firstiktok #baby #surprise (Your Love Keeps Lifting Me) Higher & Higher – Jackie Wilson

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Зараз Адріана Ліма у стосунках із продюсером Андре Леммерсом. Це буде їхня перша спільна дитина. Пара разом з осені минулого року.

Адріана Ліма та Андре Леммерс
Адріана Ліма та Андре Леммерс / Фото: instagram.com/adrianalima/

Раніше Ліма 9 років була одружена з баскетболістом Марком Яричем. 2016 року вони розлучилися. У ексів є спільні доньки: 13-річна Валентина Ліма Ярич та 10-річна Сієнна Ліма Ярич.

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Адріана Ліма з доньками
Адріана Ліма з доньками / Фото: instagram.com/adrianalima/

Протягом усієї своєї модельної кар'єри Ліма вважалася одним із секс-символів Голлівуду. Багато дівчаток рівнялися на неї і мріяли бути схожими на найпопулярнішу модель світу. У 2018 році Адріана розірвала контракт із Victoria's Secret – вона працювала на бренд 20 років.

Раніше стало відомо, що 33-річна Ріанна вагітна первістком.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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