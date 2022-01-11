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Елена Проклова после инсульта рассказала о своем состоянии: "Меня все время кружит"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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11 января, 13:03
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Накануне известная советская актриса была госпитализирована. Что известно о состоянии здоровья Елены Прокловой
Елену Проклову перевели из реанимации в обычную палату
Елену Проклову перевели из реанимации в обычную палату / Фото: instagram.com/elproklova

68-летняя Елена Проклова была госпитализирована после жалоб на головокружение и высокое давление. Позже врачи выяснили, что звезда перенесла инсульт. Уже сегодня стало известно, что артистку перевели в обычную палату из реанимации, ее состояние стабильное.

Проклова уже успела пообщаться с журналистами и рассказать о своем состоянии. Как пишет "Газета.ru", звезда чувствует себя лучше и решительно настроена вернуться к работе уже в следующем месяце.

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У меня наилучший вариант инсульта, у меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, у меня поврежден мозжечок, и это вестибулярный аппарат. То есть меня все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону. Мне будут ставить стент в начале февраля, обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии, – цитирует Елену Проклову издание.

Актриса Елена Проклова
Актриса Елена Проклова / Фото: instagram.com/elproklova

Напомним, еще весной Елена Проклова рассказала, что в возрасте 15 лет стала жертвой сексуального домогательства со стороны одного из известных советских режиссеров, который был значительно старше ее.

И хотя имени актриса не называла, но все догадались, что речь идет о Олеге Табакове, который умер в 2018 году.

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Позже Проклова заявила, что не хотела обвинять Табакова в харассменте при его жизни, "так как это все равно ничего бы не изменило". Она объяснила, что не называла имени режиссера, так как не считала это важным.

Инна Петрова
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