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Олена Проклова після інсульту розповіла про свій стан: "Мене весь час кружляє"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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11 січня, 13:03
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Напередодні відому радянську акторку було госпіталізовано. Що відомо про стан здоров'я Олени Проклової
Олену Проклову перевели із реанімації до звичайної палати
Олену Проклову перевели із реанімації до звичайної палати / Фото: instagram.com/elproklova

68-річна Олена Проклова була госпіталізована після скарг на запаморочення та високий тиск. Згодом лікарі з'ясували, що зірка перенесла інсульт. Вже сьогодні стало відомо, що артистку перевели до звичайної палати з реанімації, її стан стабільний.

Проклова вже встигла поспілкуватися з журналістами та розповісти про свій стан. Як пише "Газета.ru", зірка почувається краще і рішуче налаштована повернутися до роботи вже наступного місяця.

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У мене найкращий варіант інсульту, у мене не пошкоджені ні рухові функції, ні розумові, у мене ушкоджено мозочок, і це вестибулярний апарат. Тобто мене весь час нудить, кружляє, мотає з боку на бік. Мені ставитимуть стент на початку лютого, обіцяю, що до кінця лютого я буду вже в повному здоров'ї, – цитує Олену Проклову видання.

Актриса Олена Проклова
Актриса Олена Проклова / Фото: instagram.com/elproklova

Нагадаємо, ще навесні Олена Проклова розповіла, що у віці 15 років стала жертвою сексуального домагання з боку одного з відомих радянських режисерів, який був значно старшим за неї.

І хоча імені актриса не називала, але всі здогадалися, що йдеться про Олега Табакова, який помер у 2018 році.

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Пізніше Проклова заявила, що не хотіла звинувачувати Табакова в харассменті за його життя, "оскільки це все одно нічого б не змінило". Вона пояснила, що не називала імені режисера, оскільки що не вважала це важливим.

Раніше повідомлялося про смерть легенди американського кіно – Бетті Вайт. Їй було 99 років.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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