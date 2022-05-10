Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Кекелия беременна

Курьез с Летицией

РиРи сказала да?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Эстонский политик пронзительно исполнил повстанческую песню "Браття українці" на ТВ-шоу

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 мая, 16:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вице-спикер парламента Эстонии Ханно Певкур решил посвятить песню защитникам Украины, выступая на шоу талантов
Вице-спикер парламента Эстонии поразил исполнением украинской песни.
Вице-спикер парламента Эстонии поразил исполнением украинской песни. / Фото: Скриншот из видео

Во время войны украинский народ поддерживают многие известные звезды и политические деятели. Так, голливудский актер Лив Шрайбер занялся волонтерством. А вице-спикер парламента Эстонии Ханно Певкур посвятил нашим храбрым воинам чувственное выступление.

В финале эстонского шоу "Певец в маске" политик вышел на сцену, которая была в сине-желтых цветах, и трогательно спел украинскую композицию "Браття українці". Певкур был в черно-белом клетчатом наряде с желто-синей лентой на груди.

Реклама

Эта песня была написана в 2014 году, когда началась война в Украине. Она стала гимном защитников Украины. Когда ты впервые ее слушаешь, она сразу же касается души твоей. Это очень мощная песня, которая так глубоко тронула меня, что даже слезы накатились на глаза, – признался чиновник.

Ханно Певкур посвятил песню всем защитникам Украины. Тем, кто, к сожалению, погиб, и тем, кто продолжает защищать свою страну и в будущем будет ее восстанавливать.

Как видно на видео, когда политик начал петь – все присутствующие в зале аплодировали стоя и не сдерживали слез. Да и сам вице-спикер в конце выступления тоже прослезился.

Реклама

Кратко о песне "Браття українці"

Песня принадлежит группе "Шабля". Автором слов и музыки является лидер коллектива Вова Гейзер. Композиция была написана в 2014 году до начала российской агрессии на Донбассе.

В 2015 году на Всеукраинском форуме ветеранов и участников АТО песню назвали официальным гимном антитеррористической операции на востоке Украины.

Напомним, ранее победитель "Евровидения-2017" в поддержку Украины спел на украинском. Музыкант перепел хит "Океана Эльзы" "Обійми".

Реклама

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять