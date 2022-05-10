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Естонський політик пронизливо виконав повстанську пісню "Браття українці" на ТБ-шоу

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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10 травня, 16:01
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Віцеспікер парламенту Естонії Ханно Певкур вирішив присвятити пісню захисникам України, виступаючи на шоу талантів
Віцеспікер парламенту Естонії вразив виконанням української пісні.
Віцеспікер парламенту Естонії вразив виконанням української пісні. / Фото: Скріншот із відео

У час війни український народ підтримують чимало відомих зірок та політичних діячів. Так, голлівудський актор Лів Шрайбер зайнявся волонтерством. А віцеспікер парламенту Естонії Ханно Певкур присвятив нашим хробрим воїнам чуттєвий виступ.

У фіналі естонського шоу Співак у масці політик вийшов на сцену, яка була у синьо-жовтих кольорах, та зворушливо заспівав українською композицію "Браття українці". Певкур був у чорно-білому картатому вбранні з жовто-синьою стрічкою на грудях.

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Ця пісня була написана в 2014 році, коли розпочалася війна в Україні. Вона стала гімном захисників України. Коли ти вперше її слухаєш, вона одразу ж торкається твоєї душі. Це дуже потужна пісня, що настільки глибоко мене зворушила, що навіть сльози навернулися на очі, – зізнався чиновник.

Ханно Певкур присвятив цю пісню усім захисникам України. Тим, хто, на жаль, загинув, і тим, хто продовжує захищати свою країну і у мабйтньому буде її відновлювати.

Як видно на відео, коли політик почав співати – усі присутні в залі аплодували стоячи і не стримували сліз. Та й сам віцеспікер наприкінці виступу також просльозився.

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Коротко про пісню "Браття українці"

Пісня належить гурту "Шабля". Автором слів та музики є лідер колективу Вова Гейзер. Композиція була написана у 2014 році до початку російської агресії на Донбасі.

У 2015 році на Всеукраїнському форумі ветеранів та учасників АТО її назвали офіційним гімном антитерористичної операції на сході України.

Нагадаємо, раніше переможець "Євробачення-2017" на підтримку України заспівав українською. Музикант переспівав хіт "Океану Ельзи" "Обійми".

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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