Это надо услышать! Американская группа Gogol Bordello спела на украинском языке о теробороне (видео)

Американский коллектив написал песню по мотивам украинского традиционного танца "Аркан". Сингл так и называется – Teroborona!

Gogol Bordello представили песню Teroborona и видеоклип на нее

Наши храбрые защитники, воины и просто украинцы вдохновляют мир своим мужеством, непобедимостью, патриотичностью. Многие известные артисты посвящают Украине песни, танцы или картины. Несколько месяцев назад сестра Наташи Королевой посвятила украинским детям колыбельную.

Сейчас панк-рок-группа Gogol Bordello записал песню о нашей теробороне, которая уже более трех месяцев стоит на страже.

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Тероборона – это подразделения гражданской обороны, образованные из гражданских, вставших на защиту Украины. Многие из наших друзей, артистов и музыкантов были вынуждены взять в руки оружие и присоединиться к теробороне. Это посвящение их отваге и, конечно, отваге каждого защитника. Корнями песни хорошо известен украинский танец "Аркан", с настоящим гуцульским духом, – говорится в описании песни на YouTube .

Композиция Teroborona записана на украинском языке вместе с коллективом The Cossacks.

Музыканты добавили, что все поступления от прослушивания трека Teroborona и просмотра клипа пойдут на помощь Украине.



Отметим, что Gogol Bordello активно поддерживает Украину. На своих концертах они используют сине-желтые цвета и флаг нашей страны.

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Американская группа поддерживает Украину в развязанной РФ войне / Фото: instagram.com/gogolbordello

Более того, фронтмен даже исполняет знаменитую "Червону калину" и это не просто так. Дело в том, что вокалист группы – это эмигрант из Украины Евгений Гудзь.

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Что известно о Gogol Bordello

Американская рок-группа была основана в 1999 году в Нью-Йорке украинским эмигрантом Евгением Гудзем. В состав коллектива входят музыканты – выходцы из Украины, России и Израиля.

Они известны своими театрализованными постановками концертов, являющихся смесью карнавала и комедии. Их музыка испытала влияние украинских, белорусских и российских народных мотивов, карпатской, цыганской музыки, в сопровождении аккордеона и скрипки и является объединением романса, панка, фолк-рока и рок-н-ролла.

Коллектив сотрудничал с Мадонной и Red Hot Chili Peppers.

Основатель группы Евгений Гудзь родился в 1972 году в городе Боярка Киевской области. Учился в школе на Оболони в Киеве. После аварии на ЧАЭС с семьей был эвакуирован на запад Украины. Позже, как беженец, Гудзь побывал во многих странах Европы: в Польше, Венгрии, Австрии, Италии, а в 1991-м эмигрировал в США.

Недавно российская группа "Ногу свело!" выпустил клип и песню "Украина". Композиция вызвала большие споры – подробнее в материале.