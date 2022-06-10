Фиби из сериала Все женщины ведьмы оригинально призвала мир помогать Украине (видео)

Американская актриса Алисса Милано выступает в поддержку украинского народа, который более трех месяцев борется против рашистского зла

Алисса Милано снялась в желто-синей футболке, чтобы поддержать Украину / Фото: instagram.com/milano_alyssa

49-летняя Алисса Милано входит в список тех звезд, которым не безразлична судьба украинского народа и которые поддерживают нас в войне со страной-агрессором.

На днях звезда сериала "Все женщины ведьмы" опубликовала в Instagram видео, где она позирует в символической сине-желтой футболке от американского бренда Agolde, которые специализируется на производстве джинсовой одежды.

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Алисса Милано призывает общество покупать эти футболки, чтобы помочь Украине. Знаменитость объяснила, что все средства от продажи будут переведены в международный благотворительный фонд "Наследие войны" в поддержку украинцев, пострадавших от войны, развязанной РФ.

Ранее Алисса Милано призвала помочь детям, пострадавшим от кровопролития, которое устроили российские захватчики:

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Эта война так много забрала у детей Украины. Ни один ребенок не должен знать, что такое страх и неопределенность, – писала кинозвезда.

Несколько месяцев назад актриса сделала пару публикаций в Instagram, чтобы показать все зверства, которые совершают российские солдаты на территории Украины.

В частности, Милано показала отрезки клипов известных артистов, снимавшихся в прекрасной Украине, после чего она продемонстрировала разрушения, которые принес "русский мир".

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Также звезда показывала у себя на странице видео об украинской матери Марине, которая борется за безопасность своих детей, скрываясь от обстрелов и нападений.

Напомним, что Мадонна неоднократно выражала поддержку Украины и призывала остановить Путина. Также за украинский народ певица Шер, которая даже выразила готовность принять беженцев в своем доме.