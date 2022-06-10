Фібі з серіалу Усі жінки відьми оригінально закликала світ допомагати Україні (відео)

Американська акторка Алісса Мілано виступає на підтримку українського народу, який понад три місяці бореться проти рашистського зла

Алісса Мілано знялася у жовто-синій футболці, щоб підтримати Україну

49-річна Алісса Мілано входить у перелік тих зірок, яким не байдужа доля українського народу і які підтримують нас у війні з країною-агресоркою.

Днями зірка "Всі жінки відьми" опублікувала в Instagram відео, де вона позує у символічній синьо-жовтій футболці від американського бренду Agolde, що спеціалізується на виробництві джинсового одягу.

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Алісса Мілано заохочує суспільство купувати ці футболки, щоб допомогти Україні. Знаменитість пояснила, що всі кошти від продажу буде переведено у міжнародний благодійний фонд "Спадщина війни" на підтримку українців, які постраждали від війни, розв'язаної РФ.

Раніше Алісса Мілано закликала допомогти дітям, постраждалим від кровопролиття, яке влаштували російські загарбники:

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Ця війна так багато забрала у дітей України. Жодна дитина не повинна знати, що таке страх і невизначеність, – писала кінозірка.

Декілька місяців тому акторка зробила пару публікацій в Instagram, щоб показати всі звірства, які скоюють російські солдати на території України.

Зокрема, Мілано показала відрізки кліпів відомих артистів, які знімалися в прекрасній Україні, після чого вона продемонструвала руйнації, які приніс "русский мір".

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Також зірка показувала у себе на сторінці відео про українську матір Марину, яка бореться за безпеку своїх дітей, ховаючись від обстрілів та нападів.

Нагадаємо, що Мадонна неодноразово висловлювала підтримку Україні та закликала зупинити Путіна. Також за український народ співачка Шер, яка навіться висловила готовність прийняти біженців у власному будинку.