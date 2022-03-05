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Остановите Путина сейчас! Мадонна снова поддержала Украину

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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5 марта, 20:46
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Американская поп-дива продолжает освещать события в Украине и призывает весь мир остановить военные действия на украинской территории
Мадонна выступила в поддержку Украины
Мадонна выступила в поддержку Украины / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна, которая ранее уже озвучила свою позицию и выступила в поддержку украинского народа, снова обратилась к миру с просьбой остановить Путина.

На своем странице в Instagram американская певица опубликовала серию видео, которые демонстрируют, что на данный момент происходит в Украине.

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Скриншот – instagram.com/madonna

Мадонна призывает весь мир помочь украинскому народу и остановить тиранию Путина.

Скриншот – instagram.com/madonna

Конфликты никогда не разрешаются насилием. Остановите Путина сейчас! – обратилась к фолловерам Мадонна.

Также исполнительница выставила фото в платье виде двух сердец синего и желтого цвета, которые символизировали флаг Украины.

Скриншот – instagram.com/madonna

Напомним, Дженнифер Энистон помогла украинцам, пострадавшим из-за РФ. В то же время Барбра Стрейзанд заявляла, что путинская пропаганда о "денацификации" величайшая ложь века. А вот актриса Хайден Панеттьери назвала действия Кремля абсолютным позором.

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Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Позывной "Каракурт". В бою за Гостомель погиб Герой Украины капитан Валерий Чибинеев. Был командиром роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, оборонял Донецкий аэропорт, Авдеевку, освобождал Лиман. Звезду Героя получил в 2016 году. В его честь предлагают назвать одну из улиц Гостомеля.

Герої не вмирають!
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Моряк Тарас Остапчук, управлявший яхтой вице-президента российского концерна по производству оружия «Ростех», узнав о вторжении в его родную Украину, утопил судно у берегов Испании. Чем нанес врагу ущерб на $9 млн. Капитана арестовали местные власти, но, узнав о причине поступка, отпустили.
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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