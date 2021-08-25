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Филипп Киркоров купил квартиру за 1 миллиард рублей у экс-президента Кыргызстана

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
25 августа, 14:57
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Король поп-сцены приобрел недвижимость у экс-главы Киргизии, Аскара Акаева, который проживал в одном из элитных жилых комплексов в Москве в районе Арбата
Филипп Киркоров купил шикарный пентхаус за баснословные деньги
Филипп Киркоров купил шикарный пентхаус за баснословные деньги / Фото: скриншот

Миллиард рублей – это примерно 13,5 миллионов долларов. За такие деньги Меган Маркл и принц Гарри купили себе особняк в Калифорнии. Ладно-ладно, он стоит чуть дороже – 14 млн долларов, но тем не менее!

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О покупке Кикроровым квартиры пишет Telegram-канал "Новый век". Сообщается, что Бывший президент Киргизии Аскар Акаев перед недавней поездкой в Бишкек продал свою российскую квартиру Филиппу Киркорову. Квартира представляет собой элитный пентхаус площадью 537 квадратных метров.

Telegram-канал: "Новый век"

Жилой комплекс, в котором расположена квартира, находится недалеко от центра Москвы. Также сообщается, что для певца эта недвижимость в ЖК "Филипповский" стала третьей: в этом же доме ему принадлежат квартиры 190 и 209 кв.м.

Напомним, на "Новой волне" в Сочи Филипп Киркоров появился в рваных джинсах и изумрудной рубашке, дополнив свой аутфит самой сумкой в форме самолета из мужской коллекции Louis Vuitton. Эпатировать публику – любимое занятие российского певца. Филипп Кикркоров всегда надевает все самое яркое и "кричащее" на красные дорожки, концерты и телешоу.

Напомним, что в июне СБУ запретила Филиппу Киркорову пересекать границу Украины. Певец не сможет попасть к нам в течение трех лет. Подробнее читайте здесь.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.

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