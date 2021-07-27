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Филипп Киркоров завопил от страха посреди Нью-Йорка – на артиста "напал" питон (видео)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
27 июля, 17:40
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Артист прогуливался по центру города и снимал себя на камеру. Киркоров не заметил, как сзади к нему подошел мужчина со змеей в руках и положил рептилию ему на плечо
На Филиппа Киркорова в Нью-Йорке "напала" змея
На Филиппа Киркорова в Нью-Йорке "напала" змея / Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров, который сделал провокационные фото с MARUV, умеет посмеяться над собой. Ведь ролик, на котором он вопит от испуга, артист сам опубликовал на своей странице в Instagram.

В первой половине видео Филипп ходит по центру Нью-Йорка и снимает полуголых девушек. Похоже, что артист так увлекся незнакомками, что не заметил, как сзади к нему подошел мужчина, который пытался положить огромного питона певцу на плечо. От неожиданности Киркоров вскрикнул и отбежал в сторону.

Нападают прямо на улицах, – подписал публикацию Киркоров.

Поклонники и коллеги Киркорова оценили позитивное видео артиста в комментариях:

  • Ах, сколько от вас позитива. Самое классное – это живые реакции и вот такого, искреннего, настоящего, живого озорника мы и любим.
  • Кайфует звезда наша, невозможно не улыбаться.
  • Здорово и страшно одновременно! Не бойтесь, и не таких змей перешагивали! Вы с нами, мы с вами!
  • Лучшая реакция!
  • Я тоже так змей боюсь, я бы умер.
  • Это реально страшно!

Скриншот: Instagram

Напомним, Филипп Киркоров поддержал MELOVIN, который ранее признался в своей бисексуальности.

И если змеи – это вполне обоснованный и "осязаемый" страх, то сглаз – нечто эфемерное. Тем не менее, есть много людей, которые боятся сглазов как огня, а звезды – не исключение. Смотрите видеосюжет об этом:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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