Філіп Кіркоров заверещав від страху посеред Нью-Йорка – на артиста "напав" пітон (відео)

Артист прогулювався по центру міста і знімав себе на камеру. Кіркоров не помітив, як ззаду до нього підійшов чоловік зі змією в руках і поклав рептилію йому на плече

На Філіпа Кіркорова в Нью-Йорку "напала" змія / Фото: instagram.com/fkirkorov

Філіп Кіркоров, який зробив провокаційні фото з MARUV, вміє посміятися над собою. Адже ролик, на якому він волає від переляку, артист сам опублікував на своїй сторінці в Instagram.

У першій половині відео Філіп ходить уентром Нью-Йорка і знімає напівголих дівчат. Схоже, що артист так захопився незнайомками, що не помітив, як ззаду до нього підійшов чоловік, який намагався покласти величезного пітона співакові на плече. Від несподіванки Кіркоров скрикнув і відбіг убік.

Нападають просто на вулицях, – підписав публікацію Кіркоров.

Шанувальники і колеги Кіркорова оцінили позитивне відео артиста в коментарях:

Ах, скільки від вас позитиву. Найкраще – це живі реакції і ось такого! Щирого, справжнього, живого бешкетника ми і любимо.

Кайфує зірка наша, неможливо не посміхатися.

Здорово і страшно одночасно! Не бійтеся, і не таких змій переступали! Ви з нами, ми з вами!

Найкраща реакція!

Я теж так змій боюся, я б помер.

Це реально страшно!

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Філіп Кіркоров підтримав MELOVIN, який раніше зізнався у своїй бісексуальності.

І якщо змії – це цілком обгрунтований і "відчутний" страх, то вроки – щось ефемерне. Тим не менш, є багато людей, які бояться вроків як вогню, а зірки – не виняток. Дивіться відеосюжет про це: