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Філіп Кіркоров заверещав від страху посеред Нью-Йорка – на артиста "напав" пітон (відео)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
27 липня, 17:40
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Артист прогулювався по центру міста і знімав себе на камеру. Кіркоров не помітив, як ззаду до нього підійшов чоловік зі змією в руках і поклав рептилію йому на плече
На Філіпа Кіркорова в Нью-Йорку "напала" змія
На Філіпа Кіркорова в Нью-Йорку "напала" змія / Фото: instagram.com/fkirkorov

Філіп Кіркоров, який зробив провокаційні фото з MARUV, вміє посміятися над собою. Адже ролик, на якому він волає від переляку, артист сам опублікував на своїй сторінці в Instagram.

У першій половині відео Філіп ходить уентром Нью-Йорка і знімає напівголих дівчат. Схоже, що артист так захопився незнайомками, що не помітив, як ззаду до нього підійшов чоловік, який намагався покласти величезного пітона співакові на плече. Від несподіванки Кіркоров скрикнув і відбіг убік.

Нападають просто на вулицях, – підписав публікацію Кіркоров.

Шанувальники і колеги Кіркорова оцінили позитивне відео артиста в коментарях:

  • Ах, скільки від вас позитиву. Найкраще – це живі реакції і ось такого! Щирого, справжнього, живого бешкетника ми і любимо.
  • Кайфує зірка наша, неможливо не посміхатися.
  • Здорово і страшно одночасно! Не бійтеся, і не таких змій переступали! Ви з нами, ми з вами!
  • Найкраща реакція!
  • Я теж так змій боюся, я б помер.
  • Це реально страшно!

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Філіп Кіркоров підтримав MELOVIN, який раніше зізнався у своїй бісексуальності.

І якщо змії – це цілком обгрунтований і "відчутний" страх, то вроки – щось ефемерне. Тим не менш, є багато людей, які бояться вроків як вогню, а зірки – не виняток. Дивіться відеосюжет про це:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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