Филиппа Киркорова застали за поцелуем с известным ведущим (видео)

Российский певец стал участников новогоднего выпуска "Вечернего Урганта" и перевоплотился в деревянного мальчика...

Филипп Киркоров поцеловался с Иваном Ургантом - видео / Фото: YouTube

Мы уже рассказывали, что Светлана Лобода спела свой хит на итальянском, очень сильно при этом преобразившись. Вместе с Лободой в новогоднем шоу "CIAO, 2021!" снялся и Филипп Киркоров.

Поп-король российской эстрады сыграл роль Пиноккио, которого из деревянной игрушки в живого человека превратил поцелуй Ивана Урганта.

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"Новогодняя ночь, а мне чего-то не хватает. Мне не хватает новогоднего чуда", – сказал ведущий и поделился историей о том, что в детстве у него была деревянная кукла и мальчик мечтал, чтобы эта кукла ожила. Ему посоветовали оживить Пиноккио поцелуем.

Смотрите, как это было:

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После празднования нового года Филипп Киркоров вместе с детьми отправился в отпуск. Звездная семья улетела в Майами, где певец несколько лет назад купил виллу за более чем 4,5 миллиона долларов.

Киркоров с детьми улетел в Майами / Фото: instagram.com/stories/fkirkorov

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Владения Бедросовича не ограничиваются домом во Флориде, у него также есть недвижимость в Москве, Подмосковье, Греции и Болгарии.