Лобода перекрасилась в черный и запела на итальянском: смотрим видео

Певица приняла участие в съемках новогоднего выпуска "Вечернего Урганта" с пародией на итальянскую эстраду 1980-х

Лобода с черными короткими волосами появилась в выпуске CIAO, 2021 / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Это второй по счету "итальянский новогодний огонек" от команды Ивана Урганта. Пародию на популярных эстрадных артистов 80-х показали на "Первом канале".

В шоу "CIAO, 2021!" снялась Светлана Лобода, которая недавно очаровала Сеть своим детским фото. Артистку, одетую в едва прикрывающий грудь топ и штаны-клеш, представили как LA BODA. Она исполнила обновленную версию песни "Родной" на итальянском языке. Звучит это очень странно.

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LA BODA в новогоднем "Вечернем Урганте":

Кроме Лободы в проекте также появились Манижа, Евгений Панасенков, Slava Marlow, Валерий Леонтьев и другие. Все они с "итальянскими" именами и образами исполняли ретро-версии своих песен на итальянском языке.

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Светлана Лобода также опубликовала в Instagram-профиле фото в образе итальянской звезды. Можно ближе рассмотреть ее наряд и прическу.

Образ Светланы Лободы для новогоднего "Вечернего Урганта" / Фото: instagram.com/lobodaofficial

В комментариях под фото певицу сравнили с бывшей женой итальянского бизнесмена Маурицио Гуччи – Патрицией Реджани и российской эстрадной певицей Роксаной Бабаян.

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Напомним, что ранее экс-солистку "Artik&Asti" Анну Дзюбу перепутали со Светланой Лободой.