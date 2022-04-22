Florence + The Machine выпустили клип, снятый в Киеве на Байковом кладбище (видео)

Британская группа Florence + The Machine выпустила клип на новую песню Free, который снимали в Киеве. Режиссером видео стала Отем де Уайлд, создавшая предыдущие два клипа коллектива также в Украине. Съемками занималась киевская студия Radioaktive Film.
Ранее мы писали, что Святослав Вакарчук выпустил кавер на легендарную песню и посвятил его Украине.
В начале клипа Florence + The Machine, опубликованного в YouTube, главные герои – известный британский актер Билл Наи и певица Флоренс – сидят на фоне петриковской росписи, которую специально для видео создала художница Екатерина Коновалова.
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В конце видео появляются титры, посвященные украинской команде, работавшей с Florence + The Machine:
Снято 18 ноября 2021 года с украинскими фильммейкерами и художниками, чья сияющая свобода никогда не угаснет.
В финальной сцене клипа Билл и Флоренс стоят напротив модернистского крематория Авраама Милецкого на Байковом кладбище.
Ранее украинский певец Виталий Козловский выпустил песню о войне, записанную в Киеве под звуки взрывов.