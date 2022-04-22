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Florence + The Machine выпустили клип, снятый в Киеве на Байковом кладбище (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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22 апреля, 10:33
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Британская группа посвятила премьеру украинской команде, снявшей видео
Группа Florence + The Machine презентовала клип, снятый украинцами
Группа Florence + The Machine презентовала клип, снятый украинцами / Фото: youtube.com

Британская группа Florence + The Machine выпустила клип на новую песню Free, который снимали в Киеве. Режиссером видео стала Отем де Уайлд, создавшая предыдущие два клипа коллектива также в Украине. Съемками занималась киевская студия Radioaktive Film.

Ранее мы писали, что Святослав Вакарчук выпустил кавер на легендарную песню и посвятил его Украине.

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В начале клипа Florence + The Machine, опубликованного в YouTube, главные герои – известный британский актер Билл Наи и певица Флоренс – сидят на фоне петриковской росписи, которую специально для видео создала художница Екатерина Коновалова.

В конце видео появляются титры, посвященные украинской команде, работавшей с Florence + The Machine:

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Снято 18 ноября 2021 года с украинскими фильммейкерами и художниками, чья сияющая свобода никогда не угаснет.

В финальной сцене клипа Билл и Флоренс стоят напротив модернистского крематория Авраама Милецкого на Байковом кладбище.

Ранее украинский певец Виталий Козловский выпустил песню о войне, записанную в Киеве под звуки взрывов.

Инна Петрова
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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