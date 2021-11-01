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Фото дня: горячая Рианна в новом кампейне Savage X Fenty

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
1 ноября, 17:08
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Певица всегда лично рекламирует новую линейку своего бренда. На этот раз Ри поделилась эксклюзивными кадрами рекламной кампании коллекции Tagged
Горячая Рианна в новом кампейне Savage X Fenty
Горячая Рианна в новом кампейне Savage X Fenty / Фото: instagram.com/badgalriri

В первый день ноября певица Рианна показала частичку новой линейки Tagged для ее собственного бренда Savage x Fenty. Снимками Ри поделилась в Instagram-профиле.

В посте две фотографии невероятно сексуальной "bad gal riri" в фиолетовом нижнем белье. Эти образы являются частью ноябрьской праздничной коллекции Savage x Fenty.

Комплект состоит из бюстгальтера с вырезом посередине и кружевной тканью по бокам, трусиков, кружевной подвязки и прозрачных лиловых колготок.

(Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:)

Последние несколько лет Рианна активно занимается развитием своих брендов нижнего белья Savage x Fenty и косметики Fenty Beauty.

В этом году издание Forbes USA присудило ей звание самой богатой женщины в индустрии музыки. Летом состояние Ри оценивалось в 1,7 миллиарда долларов (около 45 миллиардов гривень).

В мае этого года Рианна подтвердила роман с A$AP Rocky. В 2013 году рэпер поддержал Рианну во время ее мирового турне, а после этого она снялась в его клипе.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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