Фото дня: горячая Рианна в новом кампейне Savage X Fenty

Певица всегда лично рекламирует новую линейку своего бренда. На этот раз Ри поделилась эксклюзивными кадрами рекламной кампании коллекции Tagged

Горячая Рианна в новом кампейне Savage X Fenty / Фото: instagram.com/badgalriri

В первый день ноября певица Рианна показала частичку новой линейки Tagged для ее собственного бренда Savage x Fenty. Снимками Ри поделилась в Instagram-профиле.

В посте две фотографии невероятно сексуальной "bad gal riri" в фиолетовом нижнем белье. Эти образы являются частью ноябрьской праздничной коллекции Savage x Fenty.

Комплект состоит из бюстгальтера с вырезом посередине и кружевной тканью по бокам, трусиков, кружевной подвязки и прозрачных лиловых колготок.

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Последние несколько лет Рианна активно занимается развитием своих брендов нижнего белья Savage x Fenty и косметики Fenty Beauty.

В этом году издание Forbes USA присудило ей звание самой богатой женщины в индустрии музыки. Летом состояние Ри оценивалось в 1,7 миллиарда долларов (около 45 миллиардов гривень).

В мае этого года Рианна подтвердила роман с A$AP Rocky. В 2013 году рэпер поддержал Рианну во время ее мирового турне, а после этого она снялась в его клипе.