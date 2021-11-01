Фото дня: горячая Рианна в новом кампейне Savage X Fenty

В первый день ноября певица Рианна показала частичку новой линейки Tagged для ее собственного бренда Savage x Fenty. Снимками Ри поделилась в Instagram-профиле.
В посте две фотографии невероятно сексуальной "bad gal riri" в фиолетовом нижнем белье. Эти образы являются частью ноябрьской праздничной коллекции Savage x Fenty.
Комплект состоит из бюстгальтера с вырезом посередине и кружевной тканью по бокам, трусиков, кружевной подвязки и прозрачных лиловых колготок.
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Последние несколько лет Рианна активно занимается развитием своих брендов нижнего белья Savage x Fenty и косметики Fenty Beauty.
В этом году издание Forbes USA присудило ей звание самой богатой женщины в индустрии музыки. Летом состояние Ри оценивалось в 1,7 миллиарда долларов (около 45 миллиардов гривень).
В мае этого года Рианна подтвердила роман с A$AP Rocky. В 2013 году рэпер поддержал Рианну во время ее мирового турне, а после этого она снялась в его клипе.