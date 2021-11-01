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Фото дня: гаряча Ріанна у новому кампейні Savage X Fenty

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
1 листопада, 17:08
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Співачка завжди особисто рекламує нову лінійку свого бренду. На цей раз Рі поділилася ексклюзивними кадрами рекламної кампанії колекції Tagged
Гаряча Ріанна у новому кампейні Savage X Fenty
Гаряча Ріанна у новому кампейні Savage X Fenty / Фото: instagram.com/badgalriri

У перший день листопада співачка Ріанна показала частинку нової лінійки Tagged для її власного бренду Savage x Fenty. Знімками Рі поділилася в Instagram-профілі.

У пості – три світлини неймовірно сексуальної "bad gal riri" у фіолетовому спідньому. Ці образи є частиною листопадової колекції Savage x Fenty.

Комплект складається з бюстгальтера з вирізом посередині та мереживною тканиною з боків, трусиків, мереживної підв'язки та прозорих фіолетових колготок.

(Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:)

Останні кілька років Ріанна активно займається розвитком своїх брендів нижньої білизни Savage x Fenty та косметики Fenty Beauty.

Цього року видання Forbes USA присудило їй звання найбагатшої жінки в індустрії музики. Влітку статки Рі оцінювалися в 1,7 мільярда доларів (близько 45 мільярдів гривень).

У травні цього року Ріанна підтвердила роман із A$AP Rocky. У 2013 році репер підтримав Ріанну під час її світового турне, а після цього вона знялася у його кліпі.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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