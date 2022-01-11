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Фото дня: обнаженный Дэвид Бекхэм показал идеальную фигуру после праздников (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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11 января, 09:38
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Известный футболист опубликовал горячее фото с первой тренировки в этом году
Дэвид Бекхэм показал фигуру после праздников
Дэвид Бекхэм показал фигуру после праздников / Фото: instagram.com/davidbeckham

Возможно, супруг Виктории Бекхэм и не закидывался салатами в новогодние праздники, но после продолжительных выходных всем нужно время, чтобы привести себя в тонус.

46-летний Дэвид опубликовал в Instagram снимок, как он подтягивается на турнике. Будем честными, на это фото можно смотреть вечно :)

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Вернулся к этому, – написал в посте Дэвид, имея в виду тренировки.

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К слову, сейчас семейство Бекхэм на каникулах во Флориде. Недавно Виктория постила в соцсети снимки, на которых запечатлены ее муж и дети — дочь Харпер и сыновья Бруклин, Ромео и Круз, родители и невестка Никола.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

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На одной из фотографий экс-"перчинка" тоже показала фигуру в коротких шортах и топе.

Виктория Бекхэм показала стройную фигуру в коротких шортах
Виктория Бекхэм показала стройную фигуру в коротких шортах / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Что известно о невесте Бруклина Бекхэма

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц начали встречаться осенью 2019 года. Девушка старше сына Бекхэмов на четыре года. Никола – актриса, дочь знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Свадьбу Никола и Бруклин хотели сыграть в минувшем году, но перенесли торжество на 2022-й из-за пандемии. Пара также заключила свадебный контракт и согласились не претендовать на имущество и финансы друг друга в случае расторжения брака.

Ранее мы писали, что 16-летний сын Бекхэмов впервые вышел в свет со своей девушкой (фото).

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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