Фото дня: обнаженный Дэвид Бекхэм показал идеальную фигуру после праздников (фото)

Возможно, супруг Виктории Бекхэм и не закидывался салатами в новогодние праздники, но после продолжительных выходных всем нужно время, чтобы привести себя в тонус.
46-летний Дэвид опубликовал в Instagram снимок, как он подтягивается на турнике. Будем честными, на это фото можно смотреть вечно :)
Вернулся к этому, – написал в посте Дэвид, имея в виду тренировки.
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К слову, сейчас семейство Бекхэм на каникулах во Флориде. Недавно Виктория постила в соцсети снимки, на которых запечатлены ее муж и дети — дочь Харпер и сыновья Бруклин, Ромео и Круз, родители и невестка Никола.
Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:
На одной из фотографий экс-"перчинка" тоже показала фигуру в коротких шортах и топе.
Что известно о невесте Бруклина Бекхэма
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц начали встречаться осенью 2019 года. Девушка старше сына Бекхэмов на четыре года. Никола – актриса, дочь знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца.
Свадьбу Никола и Бруклин хотели сыграть в минувшем году, но перенесли торжество на 2022-й из-за пандемии. Пара также заключила свадебный контракт и согласились не претендовать на имущество и финансы друг друга в случае расторжения брака.
Ранее мы писали, что 16-летний сын Бекхэмов впервые вышел в свет со своей девушкой (фото).