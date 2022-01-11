Фото дня: оголений Девід Бекхем показав ідеальну фігуру після свят (фото)

Відомий футболіст опублікував гарячу світлину з першого тренування цього року

Девід Бекхем показав фігуру після свят / Фото: instagram.com/davidbeckham

Можливо, чоловік Вікторії Бекхем і не закидався салатами у новорічні свята, але після тривалих вихідних усім потрібен час, щоб привести себе в тонус.

46-річний Девід опублікував у Instagram знімок, як він підтягується на турніку. Будемо чесними, на цю світлину можна дивитися вічно :)

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Повернувся до цього, – написав у пості Девід, маючи на увазі тренування.

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До речі, зараз сімейство Бекхем на канікулах у Флориді. Нещодавно Вікторія постила у соцмережі знімки, на яких зображені її чоловік та діти — дочка Харпер та сини Бруклін, Ромео та Круз, батьки та невістка Нікола.

Щоб переглянути всі фото, свайпайте ліворуч:

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На одній із фотографій експерчинка теж показала фігуру в коротких шортах і топі.

Вікторія Бекхем показала струнку фігуру в коротких шортах / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Що відомо про наречену Брукліна Бекхема

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц почали зустрічатися восени 2019 року. Дівчина старша за сина Бекхемів на чотири роки. Нікола – акторка, дочка знаменитого американського промисловця та мільярдера Нельсона Пельтца.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Весілля Нікола та Бруклін хотіли зіграти минулого року, та перенесли урочистість на 2022-й через пандемію. Пара також уклала весільний контракт і погодилася не претендувати на майно та фінанси одне одного у разі розірвання шлюбу.

Раніше ми писали, що 16-річний син Бекхемів вперше побачив світ зі своєю дівчиною (фото).