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Гордон и г*ндон. Моргенштерн сделал необычное предложение журналисту

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
31 августа, 21:30
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Российский рэпер нецензурно срифмовал фамилию Гордона, предложив украинскому журналисту назвать интервью с ним нетрадиционно
Дмитрий Гордон взял интервью у Моргенштерна
Дмитрий Гордон взял интервью у Моргенштерна / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) предложил украинскому журналисту Дмитрию Гордону, взял у него интервью, назвать его необычно, а именно – "Гордон и г*ндон".

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Интервью, которое Гордон записал с рэпером в Турции, опубликовано в YouTube.

"Я тебе хотел знаешь что предложить? Давай это интервью назовем не типа "Алишер Моргенштерн про, бл*дь, Путина, альбом и так далее". Давай назовем его так: "Гордон и гондон", – заявил рэпер.

"Боюсь спросить, кто из нас г*ндон", – пошутил в ответ журналист.

Отметим, в интервью Моргенштерн также заявил о президентских амбициях, он убежден, что в силе изменить к лучшему жизнь в России.

Кто такой Моргенштерн?

Моргенштерн – российский рэпер, музыкант, блогер. Известен своими скандальными клипами и эпатажными выходками.

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Свой первый клип под названием "Выше облаков" он снял в 2010 году. Учился в педагогическом университете, однако был исключен, после того как на практике в школе предложил ученице заняться сексом в туалете и записал это на видео. Первую известность получил благодаря пародийным видеороликам в рамках собственного проекта "#ИзиРеп" на YouTube.

Мы также писали, что Моргенштерн пришел на интервью к украинскому журналисту в леопардовых мини-шортах и шлепанцах. Кроме этого, во время интервью рэпер много матерился и пил пиво.

Юлия Безпечная
Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня

В медиа с 2003 года. Пишу о том, что происходит в мире, пока вы спите. Работала в Укринформе, Українських новинах и РБК-Украина, на портале Телекритика. Родилась в Белой Церкви, живу в Ирпене. В 2003 году закончила издательский факультет НТУ КПИ, и c тех пор моя профессиональная жизнь связана со СМИ. Обожаю итальянскую и грузинскую кухню, люблю хорошее кино и книги, а также неспешные велопрогулки на природе.

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