Гордон и г*ндон. Моргенштерн сделал необычное предложение журналисту

Российский рэпер нецензурно срифмовал фамилию Гордона, предложив украинскому журналисту назвать интервью с ним нетрадиционно

Дмитрий Гордон взял интервью у Моргенштерна / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) предложил украинскому журналисту Дмитрию Гордону, взял у него интервью, назвать его необычно, а именно – "Гордон и г*ндон".

Реклама

Интервью, которое Гордон записал с рэпером в Турции, опубликовано в YouTube.

"Я тебе хотел знаешь что предложить? Давай это интервью назовем не типа "Алишер Моргенштерн про, бл*дь, Путина, альбом и так далее". Давай назовем его так: "Гордон и гондон", – заявил рэпер.

"Боюсь спросить, кто из нас г*ндон", – пошутил в ответ журналист.

Отметим, в интервью Моргенштерн также заявил о президентских амбициях, он убежден, что в силе изменить к лучшему жизнь в России.

Кто такой Моргенштерн?

Моргенштерн – российский рэпер, музыкант, блогер. Известен своими скандальными клипами и эпатажными выходками.

Реклама

Свой первый клип под названием "Выше облаков" он снял в 2010 году. Учился в педагогическом университете, однако был исключен, после того как на практике в школе предложил ученице заняться сексом в туалете и записал это на видео. Первую известность получил благодаря пародийным видеороликам в рамках собственного проекта "#ИзиРеп" на YouTube.

Мы также писали, что Моргенштерн пришел на интервью к украинскому журналисту в леопардовых мини-шортах и шлепанцах. Кроме этого, во время интервью рэпер много матерился и пил пиво.