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"Гостье из будущего" исполнилось 50: как сейчас живет актриса Наталья Гусева, сыгравшая Алису Селезневу

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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15 февраля, 22:15
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В это не верится, но 15 февраля исполнилось 50 лет знаменитой актрисе Наталье Гусевой, которая сыграла Алису Селезневу в культовой киноистории "Гостья из будущего". Чем сейчас живет артистка, узнайте в нашем материале
Наталье Гусевой исполнилось 50
Наталье Гусевой исполнилось 50 / Фото: открытые источники

Для миллионов людей киноистория "Гостья из будущего" – настоящий символ детства. И все благодаря актрисе, воплотившей образ неземной Алисы Селезневой. Сегодня сыгравшей девочку из будущегоНаталье Гусевой исполнилось 50. И мы предлагаем вам узнать несколько фактов о том, как в последние годы живет артистка.

Несмотря на феноменальный успех "Гостьи из будущего" (на момент съемок ей было 12 лет), Наталья Гусева не стала пополнять ряды звезд, которые не сходят с экрана. Актриса снялась всего в семи фильмах. На самом деле она рано поняла, что актерство не станет не станет ее будущей профессией. Она была готова сниматься, пока у нее есть на это время, но дальше — хотела бы заниматься чем-то другим.

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Алиса Селезнева / скриншот из фильма

Затем звезда кино превратилась в серьезную ученую. Слава и любовь публики не стали поводом задерживаться в актерской профессии: она предпочла карьеру биохимика и перестала делиться подробностями личной жизни.

Окончив школу, Наталья Гусева поступила в Московский государственный институт тонкой химической технологии на кафедру биотехнологии, а затем стала работать по специальности — научным сотрудником.

Наталья Гусева в юности
Наталья Гусева в юности / Фото: открытые источники

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На последнем курсе института Гусева вышла замуж, в браке родилась дочь Алеся. Но брак распался. После развода Наталья оставила себе фамилию мужа. Затем 12 лет она не была в отношениях, зато строила успешную карьеру. Из младшего научного сотрудника она выросла в руководителя компании.

А в 40 лет она снова вышла замуж. Ее новым избранником стал Сергей Амбиндер, дизайнер, сын главы благотворительного фонда "Русфонд". В 2013 году у Натальи ее второго супруга родилась дочка София. В связи с этим Гусева снова с головой ушла в материнство.

Наталья Гусева

Как признавалась звезда, в декрете она много путешествовала, встречалась с друзьями, не участвовала в публичных мероприятиях, о чем совершенно не жалеет, так как любит размеренную и спокойную жизнь.

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Длительное время, вплоть до рождения младшей дочери, Наталья Гусева была главой компании, которая занимается разработкой и производством иммуноферментных тест-систем для диагностики некоторых инфекционных заболеваний.

В 2008 году, после двадцатилетнего перерыва, приняла участие в нескольких кино- и телепроектах.

Наталья Гусева посвящает себя семье
Наталья Гусева посвящает себя семье / Фото: woman.ru

Кстати, ее старшая дочь, Алеся Мурашкевич, стала известным стримером под ником Алеся Мур, она также освоила профессию режиссера.

Сегодня Наталья Гусева принимает поздравления от многомиллионной армии поклонников в связи с юбилеем!

Также сегодня обсуждают новости о том, что Даня Милохин попал в ДТП.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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