Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО

Трейлер Мавки

Лепс развелся

Что с Винником?

Каменских и Ревва

Шоу "Маска". Сезон 2

Турецкие сериалы
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Григорий Лепс после развода с женой заявил, что всегда был свободен

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
21 декабря, 08:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Известный российский певец не любит говорить о своей личной жизни. После новости о разводе с женой Лепс решил нарушить молчание
Григорий Лепс впервые прокомментировал свой развод
Григорий Лепс впервые прокомментировал свой развод / Фото: Instagram

Вчера стало известно, что Григорий Лепс и его супруга Анна официально развелись. Пара разошлась мирно и без скандалов. Инициатором расставания стала жена певца. Представители Анны причиной развода назвали кризис в отношениях.

Хоть экс-супруги и не выясняли публично отношений, но все же в СМИ расставание пары активно обсуждалось. Григорий Лепс после разных слухов впервые решил прокомментировать свое новое семейное положение.

Реклама

Статус "свободен" у меня был всегда и в семейном положении, и без семейного положения. Я — артист, а артист свободен сам по себе, – сказал российский артист в комментарии kp.ru.

Григорий Лепс подтвердил развод с женой
Григорий Лепс подтвердил развод с женой / Фото: instagram.com/anna.leps/

Отметим, бывшая жена Григория Лепса очень редко появляется с ним на светских мероприятиях. Анна предпочитает спокойную семейную жизнь, поэтому большинство своего времени посвящает их троим детям: Николь, Еве и Вано.

Напомним, недавно появлялась информация, что Григорий Лепс начал пить из-за развода с женой. По слухам, певца несколько раз госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Реклама

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Мне очень дивно за этим наблюдать и тут вопрос – кто же главный коррупционер?

Юрий Никитин украинский музыкальный продюсер
Скандал набирает обороты
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять