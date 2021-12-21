Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 😷 Омікрон в Україні 🚀 Ультиматум Росії НАТО

Трейлер Мавки

Лепс розлучився

Що с Вінником?

Каменських і Ревва

Шоу "Маска". Сезон 2

Копія Ріанни
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Григорій Лепс після розлучення з дружиною заявив, що завжди був вільний

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
21 грудня, 08:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відомий російський співак не любить говорити про своє особисте життя. Після новини про розлучення з дружиною Лепс вирішив порушити мовчання
Григорій Лепс вперше прокоментував своє розлучення
Григорій Лепс вперше прокоментував своє розлучення / Фото: Instagram

Вчора стало відомо, що Григорій Лепс та його дружина Ганна офіційно розлучилися . Пара розійшлася мирно та без скандалів. Ініціатором розлучення стала дружина співака. Представники Ганни причиною розлучення назвали кризу у відносинах.

Хоч експодружжя і не з'ясовувало публічно стосунків, але все ж таки у ЗМІ розставання пари активно обговорювалося. Григорій Лепс після різних чуток вперше вирішив прокоментувати свій новий сімейний стан.

Реклама

Статус "вільний" у мене завжди був і в сімейному становищі, і без сімейного стану. Я – артист, а артист вільний сам собою, – сказав російський артист у коментарі kp.ru.

Григорій Лепс підтвердив розлучення із дружиною
Григорій Лепс підтвердив розлучення із дружиною / Фото: instagram.com/anna.leps/

Зазначимо, колишня дружина Григорія Лепса дуже рідко з'являється на світських заходах. Анна віддає перевагу спокійному сімейному життю, тому більшість свого часу присвячує їх трьом дітям: Ніколь, Єві та Вано.

Нагадаємо, нещодавно з'являлася інформація, що Григорій Лепс почав пити через розлучення із дружиною. З чуток, співака кілька разів госпіталізували у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Реклама

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Мені дуже дивно за цим спостерігати і тут питання – хто ж головний корупціонер?

Юрій Нікітін український музичний продюсер
Скандал набирає обертів
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти