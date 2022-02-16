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Группа Каста о вторжении России в Украину: "Будет совершена чудовищная ошибка"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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16 февраля, 19:28
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Популярная российская рэп-группа решила высказаться по поводу нестабильной ситуации перед концертами в Украине
Группа "Каста" перед концертами в Украине высказалась о риске вторжения России.
Группа "Каста" перед концертами в Украине высказалась о риске вторжения России. / Фото: kastainsta

Уже долгое время в Сети активно говорят о том, что Россия может начать полномасштабную войну против Украины. Раньше украинские звезды обратились к публике на этот счет. Теперь нарушить молчание решили и российские музыканты.

Известно, что группа "Каста" в конце февраля планирует дать концерты в Украине. Артисты заявили, что не собираются отменять гастроли на фоне новостей о вторжении России.

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В Instagram музыканты написали, что привыкли к тому, что "официальные российские СМИ сеют ненависть в адрес Украины" .

"Каста".
"Каста". / Фото: kastainsta

Также исполнители высказались относительно того, почему в России известные люди не выступают в поддержку Украины.

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Мы привыкли не верить их лжи. У нас есть ощущение, что известные люди в России пока не высказываются на эту тему. Наверное, потому что не верят в то, что Россия нападет на Украину. Русские молчат также, потому что выражаться теперь у нас опасно. Ну и молчат, потому что все же официальная российская сторона заявляет о невозможности войны, – отметили в группе.

Также исполнители добавили, что не знают лично никого в России, кто в отношениях между Украиной и РФ хотел бы что-нибудь другое, чем мир.

Мы считаем, что будет совершена чудовищная ошибка, если РФ начнет или продолжит такую войну. Пишем это, потому что думаем, что украинцам хотелось бы знать, что думают россияне, – добавили артисты.

Отметим, что в Украине у "Касты" запланировано три концерта: 24 февраля – в Харькове, 25 февраля – в Одессе, 26 февраля – в Киеве.

Что известно о позиции "Касты"

Группа была основана в 1990-х годах в Ростове-на-Дону. Сейчас в состав коллектива входят: Влади, Шим, Хамиль и Змей. Популярные треки: "Вокруг шум", "777", "Равенство", "Создавай мечты". В 2021 году группа записала трек с украинскими исполнителями Аlyona Аlyona и Иваном Дорном – "Врун-врун".

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"Каста" неоднократно критиковала политику Владимира Путина и действия РФ касательно Украины. При этом в 2015 году группа выступала на территории оккупированного Крыма. После концерта рассматривался вопрос о запрете въезда участникам группы в Украину и внесении их в базу "Миротворца", но этого так и не произошло.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День единения. Смотрите в материале, как звезды поздравляли соотечественников с праздником.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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