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Гурт Каста про вторгнення Росії в Україну: "Буде зроблена жахлива помилка"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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16 лютого, 19:28
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Популярний російський реп-гурт вирішив висловитись щодо нестабільної ситуації перед концертами в Україні
Гурт "Каста" перед концертами в Україні висловився про ризик вторгнення Росії.
Гурт "Каста" перед концертами в Україні висловився про ризик вторгнення Росії. / Фото: kastainsta

Вже тривалий час в Мережі активно говорять про те, що Росія може розпочати повномасштабну війну проти України. Раніше українські зірки звернулися до публіки з цього приводу. Тепер порушити мовчанку вирішили і російські музиканти.

Відомо, що гурт "Каста" наприкінці лютого планує дати концерти в Україні. Артисти заявили, що не збираються скасовувати гастролі на тлі новин про вторгнення Росії.

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В Instagram музиканти написали, що звикли до того, що "офіційні російські ЗМІ сіють ненависть на адресу України".

"Каста"
"Каста" / Фото: kastainsta

Також виконавці висловилися щодо того, чому в Росії відомі люди не виступають на підтримку України.

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Ми звикли не вірити їхній брехні. Ми маємо відчуття, що відомі люди в Росії наразі не висловлюються на цю тему. Напевно, бо не вірять у те, що Росія нападе на Україну. Росіяни мовчать також, бо висловлюватись тепер у нас небезпечно. Ну і мовчать, бо все ж таки офіційна російська сторона заявляє про неможливість війни, – зазначили у гурті.

Також виконавці зазначили, що не знають особисто нікого в Росії, хто у відносинах між Україною та Росією бажав би щось інше, ніж мир.

Ми вважаємо, що буде зроблена жахлива помилка, якщо РФ почне або продовжить таку війну. Пишемо це, бо думаємо, що українцям хотілося б знати, що думають росіяни, – додали артисти.

Зазначимо, що в Україні у "Касти" заплановано три концерти: 24 лютого – у Харкові, 25 лютого – в Одесі, 26 лютого – у Києві.

Що відомо про позицію "Касти"

Гурт було заснованл у 1990-х роках у Ростові-на-Дону. Наразі до складу колективу входять: Владі, Шим, Хаміль та Змій. Популярні треки: "Навколо шум", "777", "Рівність", "Створюй мрії". У 2021 році гурт записав трек з українськими виконавцями Аlyona Аlyona та Іваном Дорном – "Врун-врун".

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"Каста" неодноразово критикувала політику Володимира Путіна та дії РФ щодо України. При цьому у 2015 році гурт виступав на території окупованого Криму. Після концерту розглядалося питання про заборону в'їзду учасникам гурту в Україну та внесення їх до бази "Миротворця", але цього так і не сталось.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День єднання. Дивіться у матеріалі, як зірки вітали співвітчизників зі святом.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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