Група Metallica збирає 1 мільйон доларів для українців

Легендарна група оголосила збір коштів на допомогу громадянам України, які постраждали внаслідок війни

Metallica відкрили збір коштів на підтримку України / Фото: instagram.com/metallica

Музиканти з гурту Metallica відкрили благодійний фонд All Within My Hands Foundation у 2017 році. В офіційному Instagram-профілі організації повідомляється про відкриття збору коштів для WCKitchen – проєкту, який годує біженців у різних країнах.

Ми розпочинаємо наш місяць благодійності! Приєднуйтесь до нашої кампанії, щоб до кінця травня зібрати 1 мільйон доларів для ініціативи WCKitchen, – йдеться у пості.

Учасники Metallica вже зробили перший внесок у розмірі 500 тисяч доларів. Протягом наступних двох місяців у магазині групи з'являтимуться ексклюзивні товари, всі кошти з продажу яких також передаватимуться до World Central Kitchen.

Раніше повідомлялося, що британська група Queen збирає гроші для українців. У рамках благодійної акції виклали в Мережу запис свого концерту в Харкові, який відбувся у 2008 році.

