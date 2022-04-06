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Група Metallica збирає 1 мільйон доларів для українців

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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6 квітня, 21:42
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Легендарна група оголосила збір коштів на допомогу громадянам України, які постраждали внаслідок війни
Metallica відкрили збір коштів на підтримку України
Metallica відкрили збір коштів на підтримку України / Фото: instagram.com/metallica

Музиканти з гурту Metallica відкрили благодійний фонд All Within My Hands Foundation у 2017 році. В офіційному Instagram-профілі організації повідомляється про відкриття збору коштів для WCKitchen – проєкту, який годує біженців у різних країнах.

Ми розпочинаємо наш місяць благодійності! Приєднуйтесь до нашої кампанії, щоб до кінця травня зібрати 1 мільйон доларів для ініціативи WCKitchen, – йдеться у пості.

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Учасники Metallica вже зробили перший внесок у розмірі 500 тисяч доларів. Протягом наступних двох місяців у магазині групи з'являтимуться ексклюзивні товари, всі кошти з продажу яких також передаватимуться до World Central Kitchen.

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Раніше повідомлялося, що британська група Queen збирає гроші для українців. У рамках благодійної акції виклали в Мережу запис свого концерту в Харкові, який відбувся у 2008 році.

Не забувайте, що вся найсвіжіша інформація є у нашому telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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