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Земфира показала кадры войны в Украине в новом клипе (видео)

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17 марта, 19:48
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Ранее сообщалось, что российская певица покинула территорию своей страны
Земфира удалила все записи из соцсетей
Земфира удалила все записи из соцсетей / Фото: instagram.com/zemfiralive

В день вторжения россии в Украину Земфира выступала перед московской публикой, а в соцсетях оправдывалась невнятными фразами о том, что она артист и профессионал.

Спустя неделю в сети появилась информация, что Земфира покинула территорию россии вместе с Ренатой Литвиновой – обеих видели в одном из аэропортов Франции.

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Пока многие артисты рассказывают подписчикам, что россия напала на Украину, а кто-то слепо это отрицает и называет "спецопирацией", расхваливая путина, Земфира решила удалить все посты из соцсетей, оставить акцент на войне.

Так выглядит Instagram артистки: черный квадрат со словами "нет войне" и песня "Не стреляйте" с кадрами войны в Украине, акциями протестов в рф и задержаниями митингующих.

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Скриншот: instagram.com/zemfiralive

В YouTube-канале Земфиры также осталось два видео – вышеупомянутая песня

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а также ее кавер на трек ОЕ "Відпусти", который певица исполнила в 2008 году.

Ранее мы рассказывали, что Арнольд Шварценеггер обратился лично к Путину и россиянам. Актер потребовал остановить войну и попытался донести до жителей рф, что на самом деле происходит в Украине и по чьей вине.

Попытка – не пытка, Арни.

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