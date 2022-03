"Не лезь в чужие дела": на Оскаре ответили Пенну по поводу бойкота церемонии, если на ней не выступит Зеленский

Шон Пенн заявил, что будет призывать всех бойкотировать церемонию, а также расплавит свою статуэтку, если продюсеры решат не обращаться к Владимиру Зеленскому с предложением выступить в эфире церемонии.

Совсем скоро начнется сама церемония, а пока гости позируют на красной дорожке и общаются с прессой. Журналисты издания Variety поинтересовались у продюсера "Оскара" Уилла Паркера, а также у одной из ведущих церемонии Ванды Сайкес, что они думают о словах Шона Пенна.

Ответ Уилла Паркера:

При этом продюсер отметил, что во время церемонии все присутствующие вспомнят о войне в Украине и поддержат ее народ.

#Oscars producer Will Packer weighs in on Sean Penns comments about melting down his Oscars if the president of Ukraine Volodymyr Zelenskyy wasnt invited to the ceremony. https://t.co/YcZNPJv3eU | Variety On the Carpet presented by @DIRECTV pic.twitter.com/2Bubpb250B

Ответ Ванды Сайкес:

Wanda Sykes thinks Hollywood should know your lane regarding rumors of President Zelenskyys appearance at the #Oscars: I think hes very busy right now Hollywood, we can get a little full of ourselves. https://t.co/M5GljMMdCxpic.twitter.com/uLdo8yHwI7