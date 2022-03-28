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Оскар боится слова "война": реакция Сети на то, как во время церемонии молчали об Украине

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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28 марта, 11:06
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Киноакадемию критикуют за то, что во время церемонии награждения заметно избегали темы войны
Украину на "Оскаре-2022" поддержали минутой молчания
Украину на "Оскаре-2022" поддержали минутой молчания / Фото: YouTube

В ночь на понедельник в театре Dolby в Голливуде состоялась 94-я церемония вручения "Оскар". Многие звезды вышли на красную дорожку с голубой лентой или с аксессуарами в цветах нашего флага – так они поддержали Украину.

Во время шоу также выразили поддержку украинцам минутой молчания. Однако в соцсетях организаторов "Оскара" раскритиковали за недостаточное освещение темы войны.

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На церемонии киноакадемии почти не упомянули о вторжении россии, избегали слова "война", вместо этого шутили о республиканцах, гендерных проблемах и прочих "более актуальных темах" для США – заметили в Twitter.

Реакция в Сети на "Оскар-2022" во время войны в Украине

Многих зрителей удивил тот факт, что россию как агрессора на "Оскаре" не упомянули, а войну назвали "конфликтом, вторжением".

"Академия, что с тобой не так? Как можно поддержать Украину, не используя слова "война"? Как вы можете просить о пожертвованиях для Красного Креста – такой коррумпированной организации, тратящей все деньги на личные выгоды? Вы знаете, что на самом деле делает чертов Красный Крест?!"

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Скриншот: twitter.com/KushchykPower

Досталось и Уиллу Смиту, который, по мнению пользователей Сети, переключил вчера всеобщее внимание на себя.

"Люди в Украине, наблюдающие, как мир переключает внимание на инцидент с Уиллом Смитом":

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"В Украине умирают дети. Они разбивают себе рожи, устраивают шоу, но никакой существенной поддержки со стороны этих клоунов. К черту #Оскар. Сборище клоунов!"

Скриншот: twitter.com/Hakoo7847

"Война в Украине и #Оскар производит самую грубую чушь".

Скриншот: twitter.com/W13Rachel

"Определенно худший #Оскар. Едва упомянули об Украине и смирились с насилием над другими. Просто вау. Я в шоке, как у пережившего насилие, у меня случилась паническая атака, а теперь это заметают под ковер? Серьезно?"

Скриншот: twitter.com/hismerecry

Ранее мы рассказывали, какие звезды поддержали Украину на "Оскаре" прошлым вечером.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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