Оскар боится слова "война": реакция Сети на то, как во время церемонии молчали об Украине

В ночь на понедельник в театре Dolby в Голливуде состоялась 94-я церемония вручения "Оскар". Многие звезды вышли на красную дорожку с голубой лентой или с аксессуарами в цветах нашего флага – так они поддержали Украину.

Во время шоу также выразили поддержку украинцам минутой молчания. Однако в соцсетях организаторов "Оскара" раскритиковали за недостаточное освещение темы войны.

На церемонии киноакадемии почти не упомянули о вторжении россии, избегали слова "война", вместо этого шутили о республиканцах, гендерных проблемах и прочих "более актуальных темах" для США – заметили в Twitter.

Многих зрителей удивил тот факт, что россию как агрессора на "Оскаре" не упомянули, а войну назвали "конфликтом, вторжением".

Досталось и Уиллу Смиту, который, по мнению пользователей Сети, переключил вчера всеобщее внимание на себя.

People in Ukraine watching the world shift there entire attention span to the will smith incident #Oscars#Oscars2022pic.twitter.com/3V9liiixTm