Известного советского композитора пытались зарезать в лифте: подробности нападения

На Александра Колкера совершили нападение днем 20 февраля. Его ножом ранили в руку. Самочувствие композитора сейчас плохое, сообщает "5 канал".
По данным росСМИ, на Колкера напал неизвестный мужчина. Он был в шапке и маске, закрывавшее большую часть лица.
Незнакомец вместе с Колкером зашел в лифт, где начал его сразу душить, а затем – ударил ножом. Далее нападающий бросил окровавленный нож под лестницу и скрылся. По предварительным данным, композитора преступник не ограбил.
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Композитор чудом сам добрался до квартиры. Сообщается, что по дороге он потерял много крови. Кровавые следы остались на всем, за что Колкер держался, пытаясь дойти до жилья — на дверях кабины лифта, на стенах подъезда, а также на ручке входной двери.
Александр Колкер, придя домой, сам позвонил в полицию и сообщил о нападении. В то же время от госпитализации он отказался.
21 февраля правоохранители сообщили, что задержали подозреваемого. Нападающего за "горячими следами" поймали в одном из местных хостелов. Им оказался 46-летний мужчина.
Задержанного доставили в полицию, чтобы выяснить мотив нападения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Что известно об Александре Колкере
Колкер – известный советский и русский композитор-песенник. Он писал мюзиклы, оперетты, музыку к спектаклям. Также он писал музыку к фильмам "Хроники пикирующего бомбардировщика", "Свадьба Кречинского", "Труффальдино из Бергамо", "Трое в лодке, не считая собаки".
Известны его песни "Карелия", "Стоят девчонки", "Опять плывут куда-то корабли", "Туман".
Его песни исполняли Мария Пахоменко, Муслим Магомаев, Майя Кристалинская, Эдуард Хиль, Алиса Фрейндлих и многие другие.
Колкер был женат на народной артистке РФ Марии Пахоменко. В 2013 году артистка умерла. В маэстро есть дочь Наталья и внучка Мария.
Раньше мы писали, что на вдову Александра Градского напали вооруженные преступники .