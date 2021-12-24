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Как Дженнифер Лопес выглядит в Instagram друзей – смотрим видео с домашних вечеринок

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
24 декабря, 07:57
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Дженнифер Лопес любит делиться снимками с фотосессий, концертов, съемок, красных дорожек, но вот кадры с друзьями редко увидишь в соцсетях звезды
/ Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес не из тех звезд, кто выставляет каждый свой шаг в Instagram. Правда, артистке этого и не надо делать. Папарацци всегда успевают опубликовать необходимые снимки и показать, где и с кем голливудская звезда любит проводить время. Да и друзья Джей Ло с удовольствием публикуют фото и видео в неформальной обстановке

Сейчас артистка проводит время в Лос-Анджелесе. В канун Рождества Дженнифер Лопес проводит время не только с Беном Аффлеком и детьми, а находит время и на друзей. В Сети появилось несколько фото и видео с домашних вечеринок голливудской звезды и ее друзей.

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Иногда друзья могут опубликовать не самые качественные фото, но Джей Ло выглядит прекрасно.

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Дженнифер Лопес и Майкл Орланд
Дженнифер Лопес и Майкл Орланд / Фото: Instagram

Напомним, в этом году Рождество Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют отметить большой дружной семьей. Поговаривали, что на празднике будет бывшая жена актера – Дженнифер Гарнер.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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