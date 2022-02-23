Как похожи! Наталья Орейро показала редкое фото мамы

Наталья Орейро, которая недавно получила российского гражданство, показывает в Instagram свою семью только по особым случаям. Вчера для актрисы как раз был тот самый случай. 22 февраля мама артистки Мабель была именинницей
Дорогая мамочка! С днем рождения, – написала Наталья и опубликовала несколько фото
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В Instagram подписчики присоединились к поздравлениям и засыпали маму Натальи Орейро комплиментами.
- Поздравляю твою маму с днем рождения! Хорошо провести время!!
- Какая красотка! С днем рождения!
- Какая красивая!
- Как похожи!
Мама Натальи Орейро все жизнь проработала парикмахером, а папа был продавцом. Звезда "Дикого ангела" иногда появляется на светских мероприятиях в Аргентине с мамой.
Актриса признается, что благодаря маме добилась успеха в карьере. Мама всегда верила в свою дочь и поддерживала ее.
Ранее DZIDZIO трогательно поздравил маму с днем рождения.