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Как похожи! Наталья Орейро показала редкое фото мамы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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23 февраля, 14:12
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Звезда аргентинского сериала "Дикий ангел" Наталья Орейро в честь дня рождения мамы опубликовала несколько фото из семейного архива
Наталья Орейро опубликовала фото мамы в честь ее дня рождения
Наталья Орейро опубликовала фото мамы в честь ее дня рождения / Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

Наталья Орейро, которая недавно получила российского гражданство, показывает в Instagram свою семью только по особым случаям. Вчера для актрисы как раз был тот самый случай. 22 февраля мама артистки Мабель была именинницей

Дорогая мамочка! С днем рождения, – написала Наталья и опубликовала несколько фото

Наталья Орейро с мамой
Наталья Орейро с мамой / Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

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Наталья Орейро с мамой
Наталья Орейро с мамой / Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

Как выглядит мама Натальи Орейро
Как выглядит мама Натальи Орейро / Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

В Instagram подписчики присоединились к поздравлениям и засыпали маму Натальи Орейро комплиментами.

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  • Поздравляю твою маму с днем ​​рождения! Хорошо провести время!!
  • Какая красотка! С днем рождения!
  • Какая красивая!
  • Как похожи!
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Мама Натальи Орейро все жизнь проработала парикмахером, а папа был продавцом. Звезда "Дикого ангела" иногда появляется на светских мероприятиях в Аргентине с мамой.

/ Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

Актриса признается, что благодаря маме добилась успеха в карьере. Мама всегда верила в свою дочь и поддерживала ее.

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Ранее DZIDZIO трогательно поздравил маму с днем рождения.

Элина Пелешенко
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