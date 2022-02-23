Як схожі! Наталія Орейро показала рідкісне фото мами

Наталія Орейро, яка отримала нещодавно російське громадянство, показує в Instagram свою сім'ю лише з особливих випадків. Вчора для актриси якраз був саме такий випадок. 22 лютого мама артистки Мабель була іменинницею
Дорога матусю! З днем народження, – написала Наталя та опублікувала кілька фото.
Далі по темі
В Instagram підписники приєдналися до привітань та засипали маму Наталії Орейро компліментами.
- Вітаю твою маму з днем народження! Добре провести час!!
- Яка красуня! З Днем народження!
- Яка гарна!
- Які схожі!
Мама Наталі Орейро все життя пропрацювала перукарем, а батько був продавцем. Зірка "Дикого ангела" іноді з'являється на світських заходах в Аргентині з мамою.
Актриса зізнається, що завдяки мамі досягла успіху в кар'єрі. Мама завжди вірила у свою дочку та підтримувала її.
Раніше DZIDZIO зворушливо привітав маму з днем народження.