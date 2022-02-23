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Як схожі! Наталія Орейро показала рідкісне фото мами

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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23 лютого, 14:12
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Зірка аргентинського серіалу "Дикий янгол" Наталія Орейро на честь дня народження мами опублікувала кілька фото із сімейного архіву
Наталія Орейро опублікувала фото мами на честь її дня народження
Наталія Орейро опублікувала фото мами на честь її дня народження / Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

Наталія Орейро, яка отримала нещодавно російське громадянство, показує в Instagram свою сім'ю лише з особливих випадків. Вчора для актриси якраз був саме такий випадок. 22 лютого мама артистки Мабель була іменинницею

Дорога матусю! З днем народження, – написала Наталя та опублікувала кілька фото.

Наталія Орейро з мамою
Наталія Орейро з мамою / Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

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Наталія Орейро з мамою
Наталія Орейро з мамою / Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

Як виглядає мати Наталі Орейро
Як виглядає мати Наталі Орейро / Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

В Instagram підписники приєдналися до привітань та засипали маму Наталії Орейро компліментами.

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  • Вітаю твою маму з днем ​​народження! Добре провести час!!
  • Яка красуня! З Днем народження!
  • Яка гарна!
  • Які схожі!
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Мама Наталі Орейро все життя пропрацювала перукарем, а батько був продавцем. Зірка "Дикого ангела" іноді з'являється на світських заходах в Аргентині з мамою.

/ Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

Актриса зізнається, що завдяки мамі досягла успіху в кар'єрі. Мама завжди вірила у свою дочку та підтримувала її.

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Раніше DZIDZIO зворушливо привітав маму з днем народження.

Еліна Пелешенко
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