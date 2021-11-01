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Как выглядит племянник Наташи Королевой, который живет в США – редкие фото

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
1 ноября, 14:10
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Наташа Королева не раз признавалась в своих интервью, что для нее семья на первом месте. Певица помогает сестре оплачивать дорогостоящее лечение племянника
Сестра Наташи Королевой показала фото сына Матвея
Сестра Наташи Королевой показала фото сына Матвея / Фото: instagram.com/koroleva__star

Старшая сестра Наташи Королевой Ирина Осауленко когда-то была популярной певицей. Она выступала под псевдонимом Руся. Сестра Королевой добровольно отказалась от своей карьеры в шоу-бизнесе после смерти своего сына Владимира. Сейчас Ирина живет в США. У нее двое детей – дочь София и сын Матвей.

В своих соцсетях сестра певицы редко публикует семейные снимки, но на днях Ирина впервые за долгое время поделилась в Instagram фото сына Матвея. Мальчик родился в 2004 году. Его крестным стал Игорь Николаев. В четыре года у Матвея диагностировали аутизм.

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Племянник Наташи Королевой
Племянник Наташи Королевой / Фото: instagram.com/irinaossaoulenko/

Племянник Наташи Королевой
Племянник Наташи Королевой / Фото: Instagram

Он ходит, он хорошо кушает, он хороший мальчик, но он не говорит. Ему не нужно смотреть телевизор, ему не нужно общаться. Может, я доживу до момента, когда найдут что-то и моя дочь, которая уже много лет ухаживает за Матвеем, увидит этот свет, – признавалась в одном из интервью мама Наташи Королевой.

Мама Наташи Королевой и Матвей
Мама Наташи Королевой и Матвей / Фото: Instagram

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Наташа Королева помогает старшей сестре заниматься реабилитацией сына Матвея. Певица оплачивает дорогостоящие процедуры, направленные на улучшение состояния племянника.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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