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Сестра Наташи Королевой прилетела из США в Украину: почему Ирина Порывай пропала с радаров

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
28 июля, 12:25
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Ирина Порывай была популярной артисткой в начале 90-х, но затем внезапно перестала появляться на ТВ и давать концерты. Сестра Наташи Королевой рассказала, почему она в те годы уехала в Америку
Ирина Порывай приехала в Украину из США
Ирина Порывай приехала в Украину из США / Фото: ТСН, Скриншот из YouTube

Ирина Порывай была известна под псевдонимом Руся. Она была одной из первых украинских звезд, которая собрала аншлаговый концерт во Дворце Спорта в Киеве. В 1991 году артистка собирает стадионы, но потом внезапно уезжает в Канаду, где записывает альбом "Руся".

Руся участвовала в известных музыкальных фестивалях, выступала на главных концертных площадках страны, в том числе и со своей сестрой – Наташей Королевой, супруг которой недавно показал милое совместное фото.

Но почему Ирина вдруг исчезла со всех радаров? В сюжете ТСН говорится о том, что артистка уехала сначала в Канаду, чтобы записать альбом. В 1988 году у Ирины родился сын с синдромом ДЦП – они с супругом надеялись, что смогут вылечить ребенка в Канаде. К сожалению, мальчик скончался в возрасте 10 лет.

Позже у Ирины умирает отец – девушка едет в США, в Майами, чтобы поддержать мать, которая осталась совсем одна. В 2004 году у Порывай родился сын Матвей – мальчику поставили диагноз аутизм. Тогда артистка поняла, что ей придется забыть о сцене на долгие годы.

У старшего сына Матвея аутизм и как-то оно затянуло и дети маленькие, ну куда? Надо на терапию возить, надо лечить и все, — рассказала Ирина.

В 2006 году у Ирины родилась дочь София. Сейчас Ирина занимается помощью украинским эмигрантам в США, руководит хором в пригороде Майами и даже записывает новые песни.

Напомним, мама Наташи Королевой в вышиванке восхитила Сеть песнями на украинском языке.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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