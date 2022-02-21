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Киркоров устроил истерику на глазах у собственных детей: "Почему нельзя за этим следить?"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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21 февраля, 09:22
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Поп-король привел своих детей на съемки шоу и из-за них же поскандалил со съемочной группой
Филипп Киркоров привел детей на съемки шоу
Филипп Киркоров привел детей на съемки шоу / Фото: instagram.com/fkirkorov

Похоже, сниматься с Киркоровым, еще то "удовольствие". Недавно мы писали, что Филипп наехал на Регину Тодоренко из-за ее слов об Анни Лорак, а теперь не поздоровилось съемочной команде.

Во время съемок популярного шоу, куда Бедросович привел своих детей Аллу-Викторию и Мартина, звездный отец так распереживался, что пригрозил уйти со съемок. А все потому, что его дочь была голодной.

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В какой-то момент возмущенный Филипп Киркоров обратился к членам команды со словами:

Если мне сейчас же не принесут зефир, я отказываюсь продолжать программу! У меня ребенок голодный! Почему нельзя за этим следить?.

Филипп Киркоров привел детей на съемки шоу
Филипп Киркоров привел детей на съемки шоу / Фото: instagram.com/fkirkorov

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При этом, как рассказала продюсер шоу, в котором снимается Киркоров, Юлия Сумачева, он не самый неприхотливый из членов жюри, если гворить о питании, пишет "СтарХит".

Он ест зефир и пьет колу, больше ничего не требует. А вот Регина Тодоренко, к примеру, любит хамон. Тимура Родригеза я вообще называю мистер Сельдерей — он питается очень правильно, всегда с собой привозит фруктовые пюрешки, сельдерей и морковку, – делится создательница проекта.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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