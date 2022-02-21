Кіркоров влаштував істерику на очах своїх дітей: "Чому не можна за цим стежити?"

Поп-король привів своїх дітей на зйомки шоу і через них поскандалив зі знімальною групою

Філіп Кіркоров привів дітей на зйомки шоу / Фото: instagram.com/fkirkorov

Схоже, зніматися з Кіркоровим, ще те "задоволення". Нещодавно ми писали, що Філіп наїхав на Регіну Тодоренко через її слова про Анні Лорак, а тепер дісталося знімальній команді.

Під час зйомок популярного шоу, куди Бедросович привів своїх дітей Аллу-Вікторію та Мартіна, зірковий батько так розпереживався, що пригрозив піти з майданчика. А все тому, що його дочка була голодна.

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Якогось моменту обурений Філіп Кіркоров звернувся до членів команди зі словами:

Якщо мені зараз не принесуть зефір, я відмовляюсь продовжувати програму! У мене дитина голодна! Чому не можна за цим стежити?

Філіп Кіркоров привів дітей на зйомки шоу / Фото: instagram.com/fkirkorov

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Водночас, як розповіла продюсерка шоу, в якому знімається Кіркоров, Юлія Сумачова, він не найвибагливіший із членів журі, якщо говорити про харчування, пише "СтарХіт".

Він їсть зефір та п'є колу, більше нічого не вимагає. А ось Регіна Тодоренко, наприклад, любить хамон. Тимура Родрігеза я взагалі називаю містер Селера – він харчується дуже правильно, завжди з собою привозить фруктові пюрешки, селеру і моркву, – ділиться авторка проєкту.

У коментарях під світлинами Кіркорова та його дітей деякі висловлюють обурення з приводу того, що співак усюди з'являється із сином та донькою:

"Для чого знову дітей на програму водить, чому Родрігес не водить своїх дітей та не рекламує публіці їх"

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Скріншот: instagram.com/fkirkorov

А комусь тільки на радість зайвий раз подивитися на співака та його нащадків:

"Всі красені! Будьте щасливі разом!"

Скріншот: instagram.com/fkirkorov

Раніше ми писали, що син Філіпа Кіркорова вирішив стати блогером, а його відео набрало понад 14 млн переглядів.