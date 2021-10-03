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Когда и зачем воссоединится группа Тату: видеообращение одной из участниц

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
3 октября, 11:59
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Экс-участница дуэта Лена Катина анонсировала воссоединение группы спустя 10 лет. Официальный трибьют Тату запланирован на весну 2022 года
Группа Тату воссоединится весной 2022 года
Группа Тату воссоединится весной 2022 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская группа Тату вновь воссоединится на сцене. Об этом накануне в своем Instagram-профиле заявила одна из участниц – Лена Катина. По ее словам, большое камбэк-шоу состоится уже следующей весной. В нем примет участие и Юлия Волкова.

Ожидается, что в трибьюте примут участие другие артисты, но какие – пока не известно. Певица предложила подписчикам выбрать гостей шоу и написать об этом в комментариях.

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Кроме того, Катина рассказала о сериале про Тату, в котором они снимутся вместе с Волковой. Премьера его состоится "на одной из самых крупных стриминговых площадок".

Юлия Волкова новость о возвращении Тату пока не прокомментировала.

Что известно о группе t.A.T.u.

Это одна из самых популярных российских групп начала 2000-х. Для раскрутки дуэта продюсеры использовали образ лесбиянок – Лена и Юля целовались во время концертов и в клипах, пели о любви "к ней".

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Главной "униформой" девушек были клетчатые юбки и белые рубашки, хотя они выходили на сцену и в других откровенных нарядах.

Группа существовала с 1999-го по 2011-й годы. После было три камбэка: в 2012-м, 2013-м и 2014-м годах.

Как сейчас выглядят участницы Тату

"Рыжая" из Тату – это Лена Катина. Ей 36 лет. Отец Лены – Сергей Катин, один из создателей и авторов песен группы "Дюна".

После распада Тату Катина начала свою сольную карьеру в проекте "Lena Katina". Она переехала жить из Москвы в Лос-Анджелес, но после вернулась на родину.

Юле Волковой тоже 36 лет. После Тату она тоже выступала сольно и даже участвовала в отборе на "Евровидение-2012". В том же году у Юлии обнаружили рак щитовидной железы. В прошлом году у певицы случился рецидив.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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