Команда Собчак оконфузилась из-за звезды Школы Лизы Василенко

Похоже, что у коллег телеведущей будут неприятности и все из-за ошибки, которую они допустили в ее YouTube-шоу

Команда Ксении Собчак совершила ошибку в ее шоу. / Фото: Instagram

На днях Ксения Собчак, которая после скандального ДТП в Сочи вложила миллион рублей в бизнес потерпевшей, записала интервью с известным блогером Эльдаром Джараховым.

Во время обсуждения темы хейта и обид, Джарахов вспомнил о российской популярной стримерше Лиззке, которая сама себе же разрушила карьеру после поддержки Владимира Путина.

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Скриншот YouTube

Однако подопечные Собчак что-то не так поняли и в титрах указали Лизу Василенко – украинскую актрису и блогершу, которая живет и строит карьеру в России (ее вы можете знать по роли Лолы из сериала "Школа"). Очевидно, теперь команде телеведущей придется отгребать от руководителя.

Скриншот YouTube

Скриншот YouTube

Кто такие Лиззка и Лиза Василенко

Пять лет назад 25-летняя Лиззка была очень популярной стримершей. Также девушка читала рэп и делала крутые диссы. Собственно, ее дис на рэпера Face набрал более 20 миллионов просмотров на YouTube.

Скриншот YouTube

Однако в 2018 году перед президентскими выборами РФ Лиззка вместе с другими популярными блогерами решила поучаствовать в агитации. Все это было проплаченной акцией по повышению явки на выборах, сделанной вместе с lenta.ru.

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Кроме того, девушка разместила ролик в Сети в поддержку Путина. После этого ее очень захейтили – она потеряла много подписчиков и не смогла вернуть себе трон YouTube-королевы.

Лиза Василенко за свои 23 года успела сняться в кино, раскрутить блог в Instagram и поработать моделью. Сейчас она продолжает строить карьеру, завоевывая аудиторию TikTok в РФ.

Скриншот YouTube

Кстати, украинка снялась в клипе Егора Крида на песню "Ты не смогла простить". Она сыграла новую любимую исполнителя.

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Напомним, недавно Сергей Шнуров намекнул на измены Ксении Собчак бывшему мужу в новом клипе.