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Корольова розлучається з рашистом Тарзаном після його висловлювань? Директор співачки відповіла

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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8 квітня, 11:32
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Публікація чоловіка Наташі Корольової на підтримку окупантів спровокувала скандал у родині співачки
У Мережі заговорили про розлучення Наташі Корольової та Тарзана
У Мережі заговорили про розлучення Наташі Корольової та Тарзана / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наталя Корольова досі нічого не сказала про російську агресію. А ось її чоловік Тарзан активно підтримує криваву політику Путіна. Після чергової його публікації, в якій він вихваляв окупантів, мама Корольової відписалася від зятя. Те саме зробила і сестра Наташі Корольової, яка виступає проти війни в Україні.

Тепер же у росЗМІ стали говорити, що співачка розлучається з чоловіком через різні політичні погляди. За інформацією журналістів, у сім'ї Корольової вже не раз виникали розбіжності щодо питань відносин Росії та України, а під час війни стало просто неможливо тримати нейтралітет.

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Наташа Корольова з мамою та чоловіком
Наташа Корольова з мамою та чоловіком / Фото: instagram.com/koroleva__star

Директор співачки Марина Нарінська прокоментувала чутки. У коментарі Blitz вона відповіла, що нічого не знає про скандал у сім'ї Корольової.

Я вперше про це чую, я не маю такої інформації

Зазначимо, з початку війни Наталя Корольова не з'являється на публіці і в соцмережах єдине, що публікує – це анонси майбутніх концертів. Про такі публікації вже встиг висловитись Дмитро Гордон.

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До слова, рано чи пізно Наташі Корольовій доведеться порушити мовчання. Їй потрібно буде прокоментувати не лише свою позицію щодо російської агресії, а й розповісти про стосунки у сім'ї. Адже до війни співачка часто показувала якась у неї дружна сім'я.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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