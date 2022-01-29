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Королева снова опозорилась: певица с мамой снимали афроамериканку на камеру и смеялись с нее (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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29 января, 14:23
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Артистка вместе с супругом гостит у своей мамы Людмилы Порывай, которая проживает в Майами
Мама Наташи Королевой снова опозорилась
Мама Наташи Королевой снова опозорилась / Фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/mama_luda_star

Мы уже рассказывали, что Наташу Королеву и Тарзана заметили на вечеринке в Майами, где певица была без косметики и танцевала с несколькими мужчинами.

Уже несколько дней звездная пара гостит у мамы Наташи – Людмилы Порывай, которую часто хейтят в соцсетях. На этот раз женщина опозорилась, сфотографировавшись с темнокожей девушкой.

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Наташа Королева опубликовала в сторис видео, на котором ее мама смеется с прохожей девушки. Сперва Людмила с ней позировала на камеру, а после сказала, что никогда не пропускает таких "кадров".

Мама с дочкой также обсуждали внешний вид незнакомки, не стесняясь в выражениях. "Я только вижу такой кадр, пропустить не могу", – сказала Людмила Порывай.

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А недавно Наташа Королева с мамой устроили танцы под трек Насти Каменских. В ярких нарядах обе зажгли прямо на улице, а видео опубликовали в соцсетях.

@koroleva__star# – NK

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Еще больше видео от звездной дочки и ее мамы мы собрали в одном материале.

Ранее также сообщалось, что Наташе Королевой на пять лет запретили посещать Литву. Это произошло потому, что артистка ездила в оккупированный Крым, хотя сама Королева это отрицает.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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