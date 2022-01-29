Корольова знову зганьбилася: співачка із мамою знімали афроамериканку на камеру і сміялися з неї (відео)

Ми вже розповідали, що Наташу Корольову і Тарзана помітили на вечірці у Майамі, де співачка була без косметики і танцювала з кількома чоловіками
Вже кілька днів зіркова пара гостює у мами Наташі – Людмили Поривай, яку часто хейтять у соцмережах. Цього разу жінка зганьбилася, сфотографувавшись із темношкірою дівчиною.
Наташа Корольова опублікувала у сторісі відео, на якому її мама сміється з перехожої дівчини. Спочатку Людмила з нею позувала на камеру, а потім сказала, що ніколи не пропускає таких "кадрів".
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Мама з донькою також обговорювали зовнішній вигляд незнайомки, не соромлячись у висловлюваннях. "Я тільки бачу такий кадр, пропустити не можу", – сказала Людмила Поривай.
А нещодавно Наталя Корольова з мамою влаштували танці під трек Насті Каменських. У яскравому вбранні обидві запалили прямо на вулиці, а відео опублікували у соцмережах.
@koroleva__star # – NK
Ще більше відео від зіркової доньки та її мами ми зібрали в одному матеріалі.
Раніше також повідомлялося, що Наташі Корольовій на п'ять років заборонили їздити у Литву. Це сталося тому, що артистка відвідувала окупований Крим, хоч сама Корольова це заперечує.