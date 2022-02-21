Крисси Тейген после потери сына готовится стать мамой в третий раз

Бывшая модель Крисси Тейген и певец Джон Ледженд намерены снова испытать радость родительства и планируют завести еще одного ребенка после выкидыша Крисс

Крисси Тейген планирует снова стать мамой / Фото: instagram.com/chrissyteigen

Крисси Тейген очень тяжело переживала потерю сына Джека, который должен был родиться в прошлом году. Несмотря на неудавшуюся попытку родить малыша звездная пара приняла решение не оставлять попыток.

В своем Instagram-аккаунте Крисси рассказала фолловерам что сейчас они с мужем планируют беременность с помощью процедуры ЭКО.

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Я говорила об этом в своих историях, но я хотела, чтобы вы, ребята, знали, что я по уши в очередном цикле ЭКО, чтобы спасти как можно больше яйцеклеток. Я надеюсь создать сильного и здорового эмбриона, – сообщила Тейген.

Бывшая модель призналась, что сейчас у нее непростой период и ей морально тяжело получать от поклонников сообщения с вопросами о беременности.

Честно говоря, я не против уколов... Они заставляют меня чувствовать себя врачом или химиком... Но вздутие живота мешает. Поэтому я прошу вас перестать спрашивать, беременна ли я. Хотя я знаю, что это связано с взволнованными и добрыми намерениями, но слышать такое – просто отстой, ибо я полная противоположность беременной! Но также, пожалуйста, перестаньте спрашивать женщин, кого-либо, беременны ли они. Я говорила об этом в комментариях, и на меня накричали, потому что интернет дикий, но я предпочла бы быть тем, кто скажет вам об этом прямо, а не какой-то бедной женщиной, которая посмотрит вам в глаза сквозь слезы, чтобы такие, как Вы, наконец поняли это, – обратилась к поклонникам Крисси.

У Тейген и Ледженда проблемы с зачатием

Звездная пара давно столкнулась с проблемой зачатия. У Крисси и Джона уже есть двое детей: дочь Луна и сын Майлз. Малыши так же были зачаты с помощью процедуры ЭКО.

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Тогда Крисси очень тяжело перенесла обе беременности. После осложнений врачи не рекомендовали Крисси самостоятельно вынашивать малыша. Поклонники ожидали, что, как и многие знаменитости, пара обратиться за помощью к суррогатной матери.

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